Actul normativ intră în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Hotărârea de Guvern pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", adoptată vineri, instituie obligaţia care revine RA-APPS de a publica semestrial pe site-ul instituţiei ( https://www.apps.ro/ ), la datele de 10 iunie şi 10 decembrie ale fiecărui an, lista tuturor imobilelor proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Regiei informaţiile urmînd a fi menţinute pe site timp de 6 luni.

„Măsura completării HG nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea RA-APPS cu prevederi exprese referitoare la obligaţia de transparenţă a fost luată având în vedere interesul public faţă de activitatea de închiriere a imobilelor proprietate a statului desfăşurată de RA-APPS”, a transmis Guvernul.

Ce informații vor fi publicate despre beneficiari

Lista publicată pe site-ul RA-APPS va cuprinde, în cazul persoanelor juridice beneficiare, numele firmei, adresa imobilului, suprafaţa construcţiei şi terenului, tipul contractului încheiat - închiriere, folosinţă gratuită, prestări de servicii sau asociere; modalitatea de atribuire - licitaţie publică sau atribuire directă; data începerii şi data încetării contractului şi preţul contractului, dacă este cazul.

În cazul imobilelor care aparţin RA-APPS şi care sunt utilizate de persoane fizice se vor publica: adresa imobilului; suprafaţa imobilului - construcţie şi teren; modalitatea de atribuire: licitaţie publică sau atribuire directă; data începerii şi data încetării contractului precum şi preţul acestuia.

Potrivit actului normativ adoptat, în cazul imobilelor neocupate, se precizează adresa şi suprafaţa imobilului.

Excepțiile prevăzute de noua hotărâre

„Sunt exceptate imobilele proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei şi puse la dispoziţie/închiriate instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi cele folosite de persoanele aflate, potrivit legii, sub protecţia acestor instituţii. De asemenea, potrivit Hotărârii de Guvern, RA-APPS publică trimestrial, pe pagina proprie de internet, în datele de 10 martie, 10 iunie, 10 septembrie şi 10 decembrie ale fiecărui an şi menţine publicată timp de 3 luni lista mijloacelor de transport pe care le deţine, care cuprinde: marca, modelul şi anul fabricaţiei”, a transmis Guvernul.

Prin actul normativ care va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial, RAAPPS va avea obligaţia de a publica lunar pe pagina proprie de internet, până la data de 15 ale lunii în curs, pentru luna precedentă, şi de a menţine publicate: situaţiile de lucrări decontate pentru lucrările de reparaţie, utilare şi mobilare şi situaţiile de lucrări decontate pentru lucrările de construire sau renovare.

Cum sunt folosiți banii proveniți din chirii

Conform legislaţiei, destinaţia banilor proveniţi din chiriile înccasate pentru imobilele RA-APPS diferă în funcţie de regimul juridic al imobilului, public sau privat.

În cazul imobilelor aflate în proprietatea publică a statului, RA-APPS are dreptul să reţină o cotă-parte de 50% din chiria încasată pentru administrarea, întreţinerea şi repararea acestora. Diferenţa de 50% se virează la bugetul de stat.

În cazul imobilelor aflate în proprietatea privată a statului, chiria încasată pentru aceste imobile rămâne integral la dispoziţia RA-APPS pentru autofinanţare, acoperind cheltuielile de funcţionare, reparaţii şi investiţii.

Secretarul general al Guvernului, Dan Reşitnec, a explicat, citat într-un comunicat dat publicităţii de USR, că dacă folosirea patrimoniului public este corectă şi legală „nu are nimeni de ce să se ascundă”, actul normativ fiind adoptat tocmai pentru ca cetăţenii să afle dacă există beneficiari care s-au obişnuit cu „chirii simbolice şi contracte ţinute departe de ochii cetăţenilor”

„Am promis că facem lumină - şi o facem. Decenii la rând, patrimoniul RA-APPS a fost tratat ca un cufăr cu privilegii. Vile în zonele cele mai bune ale Capitalei, apartamente, terenuri, spaţii de protocol - date prin contracte despre care românii nu au avut voie să afle nimic, în timp ce cetăţeanul de rând plătea taxe pentru ele. Asta nu se mai poate. Vremea privilegiilor ascunse s-a terminat. (...) Statul nu este moşia nimănui”, a declarat secretarul general al Guvernului.

USR aminteşte că reprezentanţii formaţiunii au făcut ani la rând demersuri publice şi juridice care vizează transparentizarea privind patrimoniul RA-APPS.