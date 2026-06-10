Federația Sindicatelor din Industria Financiară nu împărtășește concluziile Consiliului Concurenței și consideră că acestea trebuie analizate cu maximă atenție, în raport cu un strict cadru legal, instituțional și operațional în care funcționează piața monetară interbancară din România, se arată într-un comunicat transmis de FSIF.

Din perspectiva organizației noastre, concluziile comunicate public riscă să transmită o imagine nedreaptă asupra întregului sector bancar și asupra zecilor de mii de oameni care lucrează în acest sistem. Vorbim despre angajați care, în ultimii ani, au fost alături de clienții lor în unele dintre cele mai dificile și turbulente perioade recente: pandemie, criză energetică, inflație ridicată, incertitudine economică și presiune socială.

Acești oameni au stat zi de zi în fața clienților, au explicat, au sprijinit, au găsit soluții, au preluat tensiuni și temeri reale. Au fost acolo când oamenii aveau nevoie nu doar de produse financiare, ci de claritate, răbdare și mai ales de competență și încredere.

Federația Sindicatelor din Industria Financiară este ferm în dezacord cu toate concluziile care pot pune sub semnul întrebării, direct sau indirect, buna-credință, profesionalismul și responsabilitatea oamenilor din sistemul financiar-bancar. O asemenea abordare trebuie tratată cu prudență, pentru că riscă să afecteze încrederea publică într-un sector esențial pentru economie și să arunce o umbră nedreaptă asupra angajaților care și-au făcut datoria cu seriozitate.

Federația Sindicatelor din Industria Financiară consideră că orice evaluare privind presupuse încălcări ale normelor de concurență trebuie să fie fundamentată pe o analiză riguroasă, completă și echilibrată a modului în care sunt reglementați și utilizați indicii ROBID/ROBOR, precum și a condițiilor economice și de piață care au influențat evoluția acestora.

Federația Sindicatelor din Industria Financiară subliniază că respectarea principiilor legalității, transparenței, predictibilității și dreptului la apărare reprezintă elemente fundamentale ale statului de drept și ale unei economii de piață funcționale.

În acest context, instituțiile vizate trebuie să beneficieze de dreptul deplin de a analiza deciziile motivate ale autorităților competente și de a utiliza toate căile legale prevăzute de legislația în vigoare pentru susținerea și apărarea pozițiilor lor.

Exercitarea dreptului la contestare este o garanție firească a unui proces echitabil și nu trebuie interpretată ca o contestare a rolului instituțiilor statului, ci ca parte normală a mecanismelor legale prin care se clarifică situațiile complexe.

Totodată, FSIF reafirmă că sectorul bancar din România funcționează într-un cadru de reglementare și supraveghere complex, având o contribuție semnificativă la stabilitatea economică, finanțarea economiei și protejarea intereselor clienților.

Stabilitatea acestui sector nu este o abstracțiune instituțională, ci rezultatul muncii zilnice a zeci de mii de profesioniști care susțin relația cu clienții, finanțarea economiei și funcționarea serviciilor financiare de care depind milioane de oameni și companii.

Angajații din sistemul financiar-bancar nu trebuie transformați în victime colaterale ale unei interpretări pe care FSIF nu o împărtășește. Ei au fost și rămân parteneri ai clienților, în momente bune și în momente grele, iar munca lor trebuie respectată și protejată de generalizări nedrepte.

Federația Sindicatelor din Industria Financiară va continua să urmărească evoluția acestei situații și își exprimă încrederea că toate aspectele aflate în discuție vor fi clarificate prin mecanismele legale și instituționale prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor tuturor părților implicate și în interesul menținerii încrederii publice în sistemul financiar-bancar din România.