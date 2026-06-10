Miercuri, la începutul unei reuniuni a Consiliului de Miniștri, prim-ministrul Rumen Radev a anunțat că Bulgaria va înceta să furnizeze arme Ucrainei, informează agenția Novinite. „Am dat deja destul”, a spus el. „Țara noastră continuă să sufere daune socio-economice din cauza acestui război sângeros”.

Replica a fost clară, declarativă și îndreptată spre camerele de filmat. De asemenea, la o analiză mai atentă, nu este chiar adevărată.

Mai târziu, ministrul Apărării, Dimitar Stoyanov, a început deja să retragă afirmația. Într-o declarație pentru bTV, el a făcut o clarificare importantă. „Oprim furnizarea de arme și muniții din depozitele armatei bulgare. Cuvântul cheie este furnizare, nu vânzare”, a spus el.

Altfel spus, dacă Ucraina dorește să cumpere arme prin canalele industriei de apărare bulgare, acest lucru rămâne pe deplin posibil. Ministrul de Externe, Velislava Petrova, le-a reamintit jurnaliștilor că orice decizie privind ajutorul, militar sau umanitar, trebuie să treacă prin Consiliul de Miniștri și apoi prin parlament și că nimic nu a fost încă decis oficial.

Bulgaria a încasat 6,5 miliarde de euro numai din banii UE pentru armele furnizate Ucrainei

Primul lucru care merită înțeles este amploarea a ceea ce Bulgaria se presupunea că oprește. Potrivit deputatului de opoziție Ivailo Mirchev din Bulgaria Democrată, aproximativ 98% din ajutorul militar bulgar care a ajuns în Ucraina nu a provenit din depozitele armatei, ci din industria de apărare a țării, plătită fie direct de Ucraina, fie prin intermediul partenerilor europeni.

Numai Mecanismul European de Pace a canalizat aproximativ 6,5 miliarde de euro în economia bulgară în schimbul acestei producții. Fostul ministru al Economiei, Bogdan Bogdanov, acum deputat PP, estimează că sectorul de apărare bulgar în general are aproximativ 70.000 de angajați și este profund integrat în lanțurile de aprovizionare internaționale.

Cu alte cuvinte, ceea ce ministrul Stoyanov a anunțat că va opri, respectiv transferul gratuit din stocurile armatei, a fost partea mai mică și mai blândă din punct de vedere politic. Fluxul real de arme bulgărești către Ucraina, cel care contează cu adevărat ca volum, este comercial.

După cum au arătat rapoartele anterioare din documentele Registrului ONU al Armelor Convenționale, Bulgaria a fost unul dintre cei mai importanți furnizori de arme ai Ucrainei din 2022, majoritatea transferurilor fiind direcționate prin Cehia, Polonia, România și Marea Britanie. Această conductă a continuat să funcționeze sub guverne succesive, inclusiv unele explicit sceptice față de ajutorul militar.

Teatru politic

Radev a venit la putere pe o platformă care includea un scepticism clar față de sprijinul militar occidental pentru Ucraina. El a numit cauza ucraineană „condamnată”, a susținut în repetate rânduri că războiul nu poate fi câștigat pe câmpul de luptă și a insistat ca UE să conducă negocierile de pace cu Rusia. Baza sa electorală dorește să vadă aceste poziții traduse în acțiune.

Anunțul inițial al lui Stoyanov, versiunea care a făcut înconjurul lumii prin intermediul Bloomberg și POLITICO înainte de a fi retrasă, a servit exact acelui public. Titlul era: Bulgaria încetează să mai înarmeze Ucraina. Anunțul ulterior, conform căruia Bulgaria va continua să vândă Ucrainei și intermediarilor care aprovizionează Ucraina, a fost făcut într-un cadru mai restrâns, mai tehnic și a primit mult mai puțină atenție.

Deputatul GERB, Georg Georgiev, a formulat această dinamică fără menajamente. „Un lucru se spune în străinătate în fața partenerilor, iar altul se spune pentru uz politic intern, populist”, a declarat el reporterilor.

Nikolai Denkov, membru al PP, care a fost prim-ministru în 2023 și 2024, a exprimat o îngrijorare similară, spunând că va depune o întrebare parlamentară oficială către Radev, deoarece mesajul ministerial părea fie incoerent, fie deliberat contradictoriu. „Dacă aceasta este un fel de strategie menită să mulțumească pe toată lumea, nu funcționează”, a scris Denkov. „Dacă miniștrii din guvern nu vorbesc între ei, este și mai rău”.

Banii care nu pot fi opriți

Motivul pentru care nimic din toate acestea nu poate fi rezolvat în mod clar este că oprirea exporturilor de arme bulgare legate de Ucraina ar afecta de fapt Bulgaria. Potrivit deputatului PP Radoslav Ribarski, țara a câștigat sute de milioane de euro din exporturile de apărare în ultimii doi ani, bani care au fost folosiți pentru modernizarea armatei bulgare, inclusiv pentru achiziționarea viitoare de radare cu trei coordonate, finanțate parțial prin transferuri daneze.

Bogdanov a subliniat același lucru: „Dacă complexul militar-industrial bulgar este în prezent sub presiune, izolat de piețele internaționale, acest lucru va afecta direct viitorul a aproape 70.000 de oameni care lucrează acolo”.

Poziția GERB este în general aceeași. Declarația oficială a partidului a numit anunțul drept „o decizie pentru locul Bulgariei în Europa în următorii 20 de ani” și a avertizat că sprijinirea Ucrainei și modernizarea armatei bulgare „nu sunt obiective opuse”.

Singurul partid din parlament care dorește o oprire reală a livărilor de arme către Ucraina este „Renașterea”. Liderul partidului prorus, Kostadin Kostadinov, a declarat marți că va prezenta două propuneri: o interdicție directă a vânzărilor de arme către Ucraina și o interdicție a clauzelor de reexport care ar împiedica țările terțe să transmită arme bulgare către Kiev. Kostadinov a identificat cu exactitate lacuna pe care o lasă deschisă poziția lui Stoyanov „vom vinde”. „Este extrem de ipocrit”, a spus el, „să pretinzi că războiul nu va fi rezolvat pe câmpul de luptă și că sunt necesare negocieri, permițând în același timp vânzarea de arme”.

Ce s-a întâmplat de fapt

Dacă renunțăm la retorică, ceea ce s-a întâmplat săptămâna aceasta pare un mesaj politic atent calibrat. Premierul Radev le-a oferit alegătorilor săi proruși și sceptici față de război titlul pe care și-l doreau.

Ministrul Apărării Stoyanov a transmis versiunea anunțului concepută pentru consumul internațional, cu lacunele păstrate cu grijă.

Ministrul de externe Petrova i-a asigurat pe partenerii UE că nimic nu s-a schimbat oficial. Industria de apărare continuă să producă și să vândă, armata continuă să primească fonduri de modernizare, iar prim-ministrul ajunge să spună că a încetat să mai înarmeze Ucraina.