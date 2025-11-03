Sfaturi pentru cumpărături sigure de Black Friday. Tactica la care apelează comercianții pentru a pune presiune pe clienți

Stiri Economice
03-11-2025 | 15:08
cumparaturi online
Shutterstock

Consumatorii sunt sfătuiţit să verifice dacă magazinul online este sigur şi legitim. De asemenea, este recomandat să nu dea curs mesajelor care creează presiune.

autor
Adrian Popovici

Centrul European al Consumatorilor face mai multe recomandări pentru cumpărăturile de Black Friday şi îi sfătuieşte pe cetăţeni să verifice dacă magazinul online este sigur, să analizeze preţul produsului deoarece în perioadele de reducere trebuie afişate atât preţul redus, cât şi cel de reducere, să nu dea curs mesajelor care creează presiune, de genul „alte 20 de persoane se uită la acest articol” sau „au mai rămas doar trei articole”. De asemenea, consumatorilor le mai este recomandat să evite plăţile prin transfer bancar deoarece în această situaţie nu există procedură de refuz la plată.

”Verificaţi structura site-ului şi termenii şi condiţiile generale: trebuie să fie accesibile consumatorului şi complete, trebuie să conţină denumirea comerciantului care deţine site-ul sau în numele căruia acţionează, adresa poştală, numărul de telefon şi adresa de poştă electronică la care acesta poate fi efectiv contactat, politica de retur şi condiţiile de vânzare (livrare, plată, returnare produs şi rambursare)”, au afirmat reprezentanţii Centrului European al Consumatorilor.

De asemenea, consumatorii sunt îndemnaţi să verifice adresa cu ajutorul serviciilor de cartografiere online, să sune la numărul de telefon afişat pentru a verifica dacă funcţionează şi răspunde cineva, să consulte recenziile privitoare la produs sau comerciant, pentru a vedea dacă alţi utilizatori au avut probleme cu magazinul sau, dimpotrivă, au lăsat recenzii pozitive.

De asemenea, o altă recomandare se referă la preţul produsului. Astfel, în perioadele de reducere, trebuie afişate atât preţul redus, cât şi preţul fără reducere preţul înainte de reducere trebuie să fie cel mai mic preţ practicat în ultimele 30 de zile, conform legislaţiei europene.

Citește și
Black Friday
Cum să evitați fraudele online de Black Friday. Sfaturile experților în securitate cibernetică

Reprezentanţii Centrului European al Consumatorilor mai recomandă ca cetăţenii să nu dea curs mesajelor comerciale care creează presiune.

”Sintagme de genul «alte 20 de persoane se uită la acest articol» sau «au mai rămas doar trei articole» sunt doar cîteva exemple folosite deseori de site-uri sau aplicaţii mobile, reţele de socializare sau chiar motoare de căutare, pentru a pune presiune pe decizia de achiziţie a consumatorului”, a precizat sursa citată.

Reprezentanţii Centrului European al Consumatorilor au mai precizat că o altă modalitate prin care se încearcă influenţarea comportamentul de cumpărare al consumatorului este afişarea unei numărători inverse.

Totodată consumatorii să sfătuiţi să aleagă o metodă de plată sigură.

”Dacă plătiţi online, asiguraţi-vă că aveţi o conexiune la internet securizată, asiguraţi-vă că adresa site-ului este marcată cu «https» şi simbolul lacătului închis,nu salvaţi detaliile bancare pe telefonul mobil, pe computer sau pe orice platformă de cumpărături,setaţi o sumă maximă pentru plăţile unice, pentru cardul dumneavoastră, evitaţi plăţile prin transfer bancar (în această situaţie, nu există procedură de refuz la plată)”, a mai anunţat Centrul European al Consumatorilor.

Reprezentanţii ECC au mai transmis că pentru toate bunurile, la preţ întreg sau cu preţ redus şi, de asemenea, pentru produsele digitale (de exemplu, ceasul sau frigiderul inteligent), precum şi pentru serviciile şi conţinutul digital (softuri, jocuri online etc.) achiziţionate de la un vânzător cu sediul în România sau în Uniunea Europeană, cumpărătorii beneficiază de o garanţie legală de conformitate de minim doi ani.

De asemenea, dacă produsul este defect, consumatorul poate cere vânzătorului să repare sau să schimbe produsul ori, dacă aceste două soluţii nu sunt posibile, trebuie să ramburseze sumele plătite pertru acesta.

ECC reaminteşte că la cumpărăturile online consumatorii au la dispoziţie 14 zile pentru a se răzgândi şi a returna produsul.

Black Friday are loc oficial vineri, 7 noiembrie, însă companiile au început cu mult înainte perioada de oferte şi vor continua.

Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

Sursa: News.ro

Etichete: cumparaturi online, black friday,

Dată publicare: 03-11-2025 15:08

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Citește și...
Cât plănuiesc să cheltuie românii de Black Friday 2025. Bugetele cresc, iar tinerii sunt cei mai entuziaști cumpărători
Black Friday 2025
Cât plănuiesc să cheltuie românii de Black Friday 2025. Bugetele cresc, iar tinerii sunt cei mai entuziaști cumpărători

Cu doar câteva zile înainte de Black Friday 2025, un studiu realizat de compania MKOR arată că românii își planifică tot mai atent cumpărăturile și sunt dispuși să cheltuiască mai mult ca în anii trecuți.

Cum să evitați fraudele online de Black Friday. Sfaturile experților în securitate cibernetică
Stiri actuale
Cum să evitați fraudele online de Black Friday. Sfaturile experților în securitate cibernetică

Tot mai multe magazine online încep campaniile de Black Friday și vin în întâmpinarea clienților cu oferte ce par de nerefuzat.

Black Friday 2025 – sezonul preferat al hackerilor: cum recunoști site-urile clonă și ofertele înșelătoare
Stiri actuale
Black Friday 2025 – sezonul preferat al hackerilor: cum recunoști site-urile clonă și ofertele înșelătoare

Tot mai multe magazine online încep campaniile de Black Friday și vin în întâmpinarea clienților cu oferte ce par de nerefuzat.

Recomandări
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL
Stiri Politice
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL

Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot.

Top citite
1 Benjamin Netanyahu
IMAGO
Stiri externe
Israel amenință cu noi atacuri în Liban. Netanyahu cere dezarmarea totală a Hezbollah
2 Bogdan Chirițoiu
Inquam Photos / Malina Norocea
Stiri actuale
Chiriţoiu spune că plafonarea prețurilor la alimente nu mai are rost. „Sper că e ultima”
3 printul andrew
Getty
Stiri externe
Guvernul britanic îi retrage prințului Andrew ultimul titlu militar onorific, în urma legăturilor cu Epstein. Destituit
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Noiembrie 2025

47:23

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28