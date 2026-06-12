Avansul investiţiilor a fost generat de creşterile înregistrate la elementele de structură: utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 19,2% (investiţiile ajungând la 12,2 miliarde de lei) şi la lucrări de construcţii noi cu 10,1% (la 25,1 miliarde lei). Cheltuielile de investiţii au scăzut cu 40,7% (la 3,7 miliarde lei).

Pe activităţi economice, cele mai multe investiţii au fost atrase în construcţii, 38,3%, pondere în scădere faţă de primele trei luni din 2025, când acest sector a atras 39,3% din investiţii, în industrie - 20,5% faţă de 17,2%, în comerţ şi servicii - 19,8% faţă de 21%, în agricultură - 6% faţă de 3,7%.

Potrivit INS, investiţiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente şi a terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi sau de la populaţie (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc).