Fetițele, născute pe 9 iunie, au fost aduse pe lume prin operație cezariană. Malformația de care sufereau fusese descoperită în stadiu avansat al sarcinii. Ele au fost unite în zona pelvisului, o formă de conexiune considerată extrem de rară în medicină.

Potrivit medicilor, fiecare dintre cele două fetițe are inimă proprie și rinichi funcționali, iar sistemul nervos central și funcția pulmonară sunt dezvoltate normal. Totuși, imediat după naștere a fost identificată o problemă gravă: lipsa deschiderii anale la ambele paciente, ceea ce a impus o intervenție chirurgicală de urgență.

Scopul primei operații a fost asigurarea permeabilității intestinale și realizarea unor stome, necesare pentru stabilizarea stării lor și pentru a permite continuarea investigațiilor medicale complexe.

Intervenția a fost un succes

„Intervenția s-a desfășurat conform planului, fără complicații. Acum, pacientele au nevoie de timp pentru recuperare și de investigații suplimentare care ne vor ajuta să înțelegem mai exact particularitățile anatomice și să planificăm următoarele etape ale tratamentului”, a declarat conducerea spitalului, conform tnlive.sk.

În prezent, starea gemenelor este stabilă, în limitele permise de diagnosticul lor, iar acestea se află internate în secția de neonatologie și terapie intensivă.

Nașterea celor două fetițe a fost atent planificată chiar în cadrul spitalului din Bratislava, pentru a evita orice risc asociat transportului imediat după naștere.

Medicii amintesc că astfel de cazuri sunt extrem de rare. În Slovacia au mai existat situații similare în ultimele decenii, însă fiecare caz a prezentat particularități diferite, unele dintre ele fiind deja consemnate în literatura medicală sau în rapoartele clinice naționale.

Echipa medicală urmează să continue investigațiile detaliate pentru a stabili posibilitatea unor intervenții viitoare, inclusiv eventuala separare a gemenilor.