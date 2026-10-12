În cadrul unui eveniment intitulat „For Europe”, organizat înaintea deschiderii Salonului Auto de la Paris, Blume a declarat că Volkswagen derulează cel mai amplu program de transformare din istoria sa, care urmăreşte simplificarea operaţiunilor şi creşterea competitivităţii, potrivit News.ro.

Grupul german reuneşte mărci de volum, precum Volkswagen, dar şi producători de automobile premium şi de lux, inclusiv Porsche şi Lamborghini.

„Aceasta este o responsabilitate comună: mediul de afaceri trebuie să devină mai competitiv şi să creeze oportunităţi atractive, în timp ce factorii de decizie politică trebuie să stabilească un cadru adecvat”, a afirmat Blume.

Moment dificil pentru Volkswagen

Declaraţiile intervin într-un moment dificil pentru cel mai mare producător auto european, care implementează o restructurare profundă şi încearcă să accelereze dezvoltarea unor automobile electrice accesibile, în condiţiile extinderii rapide a concurenţilor chinezi.

Producătorii auto din China, afectaţi de războiul preţurilor şi de scăderea vânzărilor pe piaţa internă, îşi intensifică expansiunea în Europa, unde oferă modele electrice şi hibride la preţuri competitive.

Blume a susţinut introducerea unor reguli europene de tip „Made in Europe”, menite să stimuleze producţia locală şi să asigure condiţii de concurenţă echitabile.

Directorul Volkswagen a salutat şi acordul recent dintre Uniunea Europeană şi China, care ar putea reduce cu peste jumătate importurile de automobile hibride plug-in chinezeşti pe piaţa comunitară.

„Cei care vând aici trebuie să concureze în condiţii comparabile şi să creeze locuri de muncă şi valoare economică şi aici, în Europa”, a declarat Blume.

La eveniment a participat şi ministrul francez al Industriei, Sébastien Martin.

Volkswagen încearcă să implementeze reduceri ample de personal şi a avertizat că ar putea închide până la patru uzine din Germania, în cadrul măsurilor de reducere a costurilor.

În acelaşi timp, investitorii exercită presiuni asupra conducerii pentru a demonstra că strategia de redresare nu se limitează la concedieri şi închideri de fabrici, ci include progrese concrete în dezvoltarea de automobile şi software.

La Salonul Auto de la Paris, Volkswagen urmează să prezinte o gamă de vehicule electrice mai accesibile, dezvoltate de mărcile sale de volum, inclusiv Volkswagen, Cupra şi Skoda.

Grupul va prezenta în premieră şi noul SUV electric ID. Tiguan, parte a strategiei de extindere şi modernizare a ofertei de automobile electrice.

Volkswagen rămâne liderul pieţei auto europene

Volkswagen rămâne liderul pieţei auto europene, cu o cotă de aproximativ 25%, menţinută relativ constant în ultimul deceniu.

Cu toate acestea, producătorii chinezi, precum BYD şi Leapmotor, câştigă teren, intensificând presiunile asupra companiilor europene.

Blume se numără printre liderii industriei auto germane care solicită Uniunii Europene o politică comercială mai fermă faţă de China.

Anterior, producătorii europeni manifestau rezerve faţă de măsurile protecţioniste, din cauza riscului unor represalii comerciale din partea Beijingului. În prezent, preocupările sunt tot mai mult legate de posibilitatea extinderii războiului preţurilor din China pe piaţa europeană.

Gregor Williams, analist la Rhodium Group, a declarat că industria auto europeană este din ce în ce mai îngrijorată de presiunea concurenţială generată de producătorii chinezi.

Potrivit acestuia, deteriorarea pieţei auto interne din China determină companiile locale să caute tot mai agresiv pieţe externe pentru a-şi comercializa producţia.

„Una este să pierzi venituri. Dar dacă China reuşeşte să exporte şi războiul preţurilor, piaţa europeană ar putea deveni foarte neprofitabilă”, a avertizat Williams.