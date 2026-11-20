Într-o reacție transmisă către Știrile PRO TV, Felix Alexa spune că nu a fost informat de decizia TNB.

„Contractul meu de muncă nu a încetat și nu am primit nicio comunicare în acest sens. Niciun act de modificare/încetare a raporturilor de muncă nu produce efecte fără să fie comunicat angajatului. „Comunicările” pe Facebook ale TNB nu reprezintă o formă de comunicare recunoscută de lege în privința încetării unui raport de muncă”, au transmis avocații regizorului.

Felix Alexa mai spune că nu poate fi concediat „pentru că nu există niciun motiv legal”. Mai mult, regizorul afirmă că mesajele transmise de instituție sunt contradictorii și creează confuzie în legătură cu viitorul spectacolului „Tartuffe”, de Molière.

„Firește, nici concedierea mea pe Facebook nu se poate realiza, pentru ca nu este conformă legii. Concedierea mea, în general, nu se poate realiza, pentru ca nu există niciun motiv legal. Dacă doamna manager a dat curs, cumva, sugestiilor de concediere transmise de Ministrul Culturii pe motiv ca m-aș afla in perioada de probă, recomand ca acel articol din Codul muncii să fie citit în întregime, întrucât în perioada de proba poate fi concediat doar angajatul care nu corespunde profesional, dar în cazul meu, chiar angajarea s-a realizat cu argumentarea adusă de tot Consiliul de administratie și de manager, ca sunt corespunzător profesional.

Eu m-am angajat sa realizez piesa Tartuffe și sunt sigur că ar fi un succes pentru TNB!”, mai spune regizorul.

Reacția integrală a lui Felix Alexa:

„Față de informația „de interes public” apărută pe pagina de Facebook a TNB, vă transmit punctul meu de vedere:

1. Contractul meu de muncă nu a încetat și nu am primit nicio comunicare în acest sens. Niciun act de modificare/încetare a raporturilor de muncă nu produce efecte fără să fie comunicat angajatului.

2. „Comunicările” pe Facebook ale TNB nu reprezintă o formă de comunicare recunoscută de lege în privința încetării unui raport de muncă.

3. Mai mult, comunicările postate de TNB pe Facebook sunt contradictorii și sunt de natură să producă confuzie față de public, față de mine, față de actori și față de toate persoanele implicate în producția spectacolului Tartuffe de Moliere. Astfel:

- La data de 26.08.2026, managerul TNB a dat Ordinul nr. 3/26.08.2026 de intrare în producție a spectacolului Tartuffe de Moliere, cu premiera în data de 22.12.2026.

- La data de 29.09.2026, managerul TNB a anunțat distribuția spectacolului, regia și ilustrația muzicală – Felix Alexa, scenografia – Ștefan Caragiu, distribuția – Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Marius Manole, Alexandru Potocean, Emilia Popescu, Marcelo Cobzariu.

Am început repetițiile conform dispoziției managerului, s-au angajat cheltuieli din bugetul TNB, s-au contractat costumele, s-a contractat scenografia. Scenograful, la rândul său, a angajat cheltuielile necesare realizării producției și premierei la data de 22.12.2026.

- La data 13.10.2026 Consiliul artistic al TNB a aprobat în unanimitate spectacolul Tartuffe de Moliere, regia și adaptarea Felix Alexa. Au semnat - Andrei Marinescu, Mihai Călin, Gavril Pătru, Liliana Cenean, Cristina Gavrila.

- La data de 14.10.2026, Consiliul administrativ al TNB a hotărât angajarea mea ca regizor artistic în TNB, pe durată determinată, având în vedere producția piesei mele Tartuffe de Moliere, care a fost băgată în producție la data de 26.08.2026. Întreg Consiliul de administrație, inclusiv managerul, arată în motivarea Hotarârii:

Propunerea de angajare a domnului Felix Alexa vine ca urmare a notorietății artistice, a colaborării îndelungate cu trupa TNB, a calității artistice și a longevității spectacolelor realizate de el în TNB. De asemenea, această angajare este oportună având în vedere că în proiectul de management al doamnei Ada Hausvater este inclusă colaborarea cu regizorul Felix Alexa, în luna octombrie urmând sa înceapă repetițiile la piesa Tartuffe de Moliere, iar programul minimal este aprobat pentru anul 2026.

- După 3 săptămâni, deși repetițiile erau în curs și spectacolul era avansat, la data de 10.11.2026, prin Decizia nr. 196/2026, managerul TNB a dispus:

„Începând cu data prezentei decizii și până la 01.12.2026 vor fi suspendate repetițiile la spectacolul Tartuffe de Moliere, regia Felix Alexa”. Decizia de suspendare a spectacolului, pentru care s-au angajat cheltuieli și resurse umane, nu prezintă nicio motivare, în fapt sau în drept.

- În aceeași zi, la 10.11.2026, pe Facebook TNB apare un comunicat cu un alt conținut decât cel al Deciziei nr. 196/2026, prin care managerul TNB anunță:

„Suspendarea spectacolului până la identificarea soluției profesionale adecvate pentru continuarea proiectului” , neavând până atunci nimeni, niciun indiciu în sensul că ar fi fost adoptată de manager, de Consiliul de administrație și de Consiliul artistic din TNB o soluție profesională inadecvată.

- La data de 18.11.2026, actorii din distribuție au fost informați că spectacolul Tartuffe se va transforma într-o lectură, ceea ce nu este posibil fără să-mi fie cerute drepturile de autor, întrucât adaptarea piesei, îmi aparține, așa cum a și reținut TNB, astfel că lectura publică nu poate avea loc fără să-mi fie cedate drepturile de autor. Aceasta înseamnă că, nici spectacolul, nici lectura publică nu pot avea loc fără acordul meu.

- Prin comunicatul de pe Facebook din data de 19.11.2026, TNB anunță public că ar fi dispus încetarea contractului regizorului, ceea ce înseamnă că, fără niciun motiv de fapt și de drept, nu se va realiza nici spectacolul Tartuffe, pentru care s-au angajat cheltuieli, și nu va avea loc nici spectacolul lectură, întrucât drepturile de autor îmi apartin și nu pot fi încălcate.

4. Firește, nici concedierea mea pe Facebook nu se poate realiza, pentru ca nu este conformă legii. Concedierea mea, în general, nu se poate realiza, pentru ca nu există niciun motiv legal. Dacă doamna manager a dat curs, cumva, sugestiilor de concediere transmise de Ministrul Culturii pe motiv ca m-aș afla in perioada de probă, recomand ca acel articol din Codul muncii să fie citit în întregime, întrucât în perioada de proba poate fi concediat doar angajatul care nu corespunde profesional, dar în cazul meu, chiar angajarea s-a realizat cu argumentarea adusă de tot Consiliul de administratie și de manager, ca sunt corespunzător profesional.

Eu m-am angajat sa realizez piesa Tartuffe și sunt sigur că ar fi un succes pentru TNB!

Dacă TNB nu va respecta un contract și nu va respecta munca mea și a actorilor din distribuție, precum și a altor persoane implicate, artiști cu renume, cum este și scenograful Stefan Caragiu, aceasta este o decizie pe care conducerea TNB trebuie sa și-o asume, moral și patrimonial.”

Cronologia scandalului în care este implicat Felix Alexa

În data de 10 noiembrie, Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" a anunţat oficial suspendarea repetiţiilor pentru spectacolul "Tartuffe" de J.B.P. Moliere, regizat de Felix Alexa.

"Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti a decis, având în vedere şi întrevederea cu reprezentanţii Ministerului Culturii, suspendarea repetiţiilor spectacolului 'Tartuffe', ca măsură de organizare a activităţii, până la identificarea soluţiei profesionale adecvate pentru continuarea proiectului. Publicul va fi informat cu privire la evoluţia proiectului prin canalele oficiale ale teatrului", anunţa Naţionalul bucureştean pe pagina de Facebook.

Pe 30 octombrie Ministerul Culturii a transmis către TNB şi către toate instituţiile din subordinea sa o solicitare de a clarifica explicit situaţia implementării măsurilor interne de prevenire şi combatere a hărţuirii la locul de muncă.

"Ministerul Culturii solicită tuturor instituţiilor publice de cultură aflate în subordine să verifice aplicarea efectivă a măsurilor interne de prevenire şi combatere a hărţuirii la locul de muncă, în conformitate cu prevederile HG nr. 970/2023, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, vă rugăm să transmiteţi, în termen de 15 zile lucrătoare, o informare privind: data ultimei actualizări a ghidului şi a procedurilor interne privind prevenirea şi combaterea hărţuirii; modalitatea prin care acestea au fost aduse la cunoştinţa angajaţilor; persoanele sau structurile desemnate pentru primirea şi soluţionarea sesizărilor; măsurile adoptate pentru asigurarea confidenţialităţii şi protejarea persoanelor care formulează sesizări împotriva eventualelor represalii; activităţile de informare şi instruire a personalului desfăşurate în ultimele 12 luni", se arăta în solicitarea ministerului.

Tot pe 30 octombrie, managerul Teatrului Naţional, Ada Lupu Hausvater, preciza că îi aparţine decizia de a-l angaja pe regizorul Felix Alexa, acuzat în spaţiul public de hărţuire sexuală, şi că propunerea a fost discutată şi agreată de Consiliul artistic al TNB şi de Consiliul administrativ.

"Colaborarea cu regizorul Felix Alexa nu este o măsură arbitrară, unilaterală, ci reprezintă o decizie a mea, discutată şi agreată de Consiliul artistic al TNB - for cu atribuţii consultative - strict pe considerente profesionale, în condiţiile în care Felix Alexa este un regizor competitiv, cu o istorie relevantă în acest teatru, unde a montat din 1991 până în 2025, inclusiv, 21 de spectacole. În continuare, Consiliul administrativ - for cu atribuţii decizionale - a analizat propunerea şi a votat-o unanim, hotărând angajarea pe durată determinată, respectiv pe stagiunea în curs. Parcurgerea acestor etape instituţionale se corelează cu responsabilitatea pe care mi-am asumat-o pentru această decizie, în calitate de manager", explica Ada Lupu Hausvater.

Angajarea regizorului Felix Alexa a stârnit un val de proteste în rândul comunităţii teatrale. Peste 50 de actori, printre care Mihai Călin şi Ofelia Popii, au semnat o petiţie adresată Ministerului Culturii, iar figuri notabile precum regizorul Andrei Şerban au cerut reanalizarea situaţiei, invocând acuzaţii legate de comportamente abuzive şi o criză de-a dreptul instituţională în cadrul teatrului.