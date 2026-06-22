Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, deși sezonul nu se anunță extraordinar, operatorii de la malul mării au mărit tarifele.

Începând de luni, tarifele pe litoral cresc cu 10-15% la cazare, și asta pentru că programul "Litoralul pentru Toți" s-a încheiat și ne apropiem de începutul sezonului estival.

În această perioadă la Mamaia, la un hotel de 3 stele, în regim all inclusiv, o cameră costă 600 de lei pe noapte, pentru două persoane, la Neptun, la 4 stele, cu toate mesele incluse, 550 de lei, iar la Eforie Nord 600 de lei pe noapte pentru două persoane.

Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt ofertele cu toate mesele incluse, iar stațiunile preferate sunt Mamaia, Eforie și Venus. Vremea este bună la mare, toată săptămâna se anunță cu mult soare, iar meteorologii spun că și apa mării se va încălzi zilele viitoare.