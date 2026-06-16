De la șezlonguri la jumătate de preț și abonamente avantajoase, până la activități nautice și prețuri mai mici la bar, toate sunt tentante pentru cei care vor să se relaxeze. Elevii și studenții au reduceri substanțiale.

Pe litoral, fiecare zi a săptămânii vine cu promoții. Marți este ziua fetelor: 25 de lei șezlongul și ofertă la cocktailurile fresh.

Reporter: „Ai plătit mai puțin pentru șezlong astăzi?”

Tânără: „Da, da. 25 de lei pentru adolescenți se simte.”

Tânără: „Te ajută, nu toată lumea își permite să dea foarte mulți bani în fiecare zi.”

Ștefan Andrei, manager plajă: „Luni avem pentru oameni care vor să facă sport – wellness, detox, avem detox day, marți avem zi specială pentru femei, ladies day, miercuri targetăm generația Z și joi avem prețuri reduse și la șezlong și la anumite produse din meniu.”

Confort și acces facil pentru turiști

Pe alte sectoare de plajă, confortul este un argument pentru a atrage turiștii, plus abonamentele avantajoase.

Corespondent Știrile PRO TV: „Turiștii sunt aduși gratuit cu o mașinuță de golf din parcarea Portului Tomis și până pe plajă. Un serviciu care le face accesul mai facil și mai confortabil, mai ales în zilele aglomerate de vară.”

Dana Lupu, manager plajă: „De luni până joi, avem o ofertă pentru turiștii noștri cu reducere de până la 50% la șezlonguri, cu prosopul inclus. Facem și abonamente, cu reducere de până la 20%.”

În altă parte, barurile de pe plajă încearcă să își fidelizeze clienții.

Iulia Damasaru, manager plajă: „Oferim la 3 cocktailuri achiziționate al patrulea gratuit și un platou cu mici aperitive.”

Iar în alt loc, pentru un consum de minimum 50 de lei la bar, oaspeții primesc gratuit un șezlong.

Cristiana Macovei, manager plajă: „De luni până vineri, oferta noastră este 50 de lei, pe care clienții îi pot consuma la bar, care includ cocktailuri, sucuri, apă, orice fel de băuturi, chiar și înghețate.”

Alte plaje au reduceri la scuba diving.

Cătălina Șaiu, manager plajă: „În fiecare joi avem reducere la stand up paddle-uri și caiace 50% și mai nou avem și scuba diving. Avem trei instructori, echipamentul este inclus pe durata cursului.”

Promoțiile sunt valabile pe durata întregului sezon estival.