La rândul lui, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a arătat că este o compatibilizare de viziune şi consideră că este normal să fie o colaborare, primarul de sector şi primarul general, pentru că sunt la fel de legitimi.

”Ne aflăm chiar pe pasajul Apărătorii patriei, o investiţie importantă pentru Bucureşti, pe care o vom finaliza curând. În spatele nostru sunt luni de muncă, un şantier complex şi un proiect care prinde conturi. În faţa noastră este următoarea etapă a dezvoltării infrastructurii riutiere din sudul Capitalei”, a spus primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.

”Astăzi anunţăm începerea lucrărilor la cel de-al treilea pasaj rutier pe care sectorul 4 îl construieşte pe inelul median de circulaţie al Bucureştiului. După Pasajul Europa Unită, dat deja în folosinţă, şi după pasajul Apărătorii Patriei, unde mai avem foarte puţin de lucru, începem un nou proiect la intersecţia şoselei Olteniţei cu şoseaua Vitan Bârzeşti şi strada Sergent Ion Iricianu. Continuăm aşadar ceea ce am început. Construim mai departe, pentru Bucureşti” a precizat primarul.

Băluţă a arătat că, de aproape 10 ani, a urmărit cu consecvenţă dezvoltarea infrastructurii din sudul Capitalei în beneficiul tuturor bucureştenilor.

”Am modernizat şi am lărgit artere importante de circulaţie. Am construit pasajul Europa Unită, deschis traficului în anul 2023. Am continuat cu pasajul Apărătorii Patriei, care se apropie de finalizare. Iar acum începem al treilea pasaj, care va contribui la continuitatea circulaţiei pe această parte a inelului median. Nu vorbim despre trei investiţii izolate, ci despre trei etape ale aceluiaşi proiect de dezvoltare urbană, un proiect care urmăreşte să ofere alternative reale de deplasare, să reducă aglomeraţia din marile intersecţii şi să facă legătura dintre diferitele zone ale Bucureştiului mai rapidă şi mai sigură”, a spus Băluţă.

Primarul a mai spus că pentru primărie, infrastructura rutieră nu este un scop în sine ci este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea economică a oraşului şi pentru calitatea vieţii oamenilor.

”Investiţia pe care o anunţăm astăzi este un pasaj rutier subteran, conceput pentru o intersecţie extrem de circulată. Pasajul va avea o lungime acoperită de 442 de metri şi câte două benzi de circulaţie pe sens. Traficul rutier de tranzit va fi preluat în subteran în timp ce la suprafaţă va fi integrată circulaţia tramvaielor. Calea de tramvai se va desfăşura într-o cuvă centrală amplasată între sensurile rutiere pe zona rampelor, fiind complet separată structural de tunel”, a anunţat primarul Sectorului 4.

Daniel Băluţă a mai spus că proiectul prevede trotoare noi şi amenajări menite să îmbunătăţească siguranţa circulaţiei.

”Pasajul va dispune de sisteme de iluminat, ventilaţie, drenaj, monitorizare, dar şi de o pistă de biciclete lată de 1,5 m. Construim o infrastructură modernă, sigură şi adaptată nevoilor unui oraş European”, a completat primarul.

Băluţă a precizat că ”un proiect de asemenea dimensiuni presupune un efort considerabil”.

”Vorbim despre o lucrare într-o zonă intens circulată în care trebuie să ţinem cont de traficul rutier, de transportul public şi de reţelele de utilităţi existente. Soluţia tehnică aleasă permite realizarea etapizată a pasajului şi limitarea, pe cât posibil, a impactului lucrărilor asupra circulaţiei la suprafaţă. Este clar că un asemenea şantier va produce disconfort. Vor exista restricţii şi modificări ale circulaţiei, iar oamenii vor avea nevoie de răbdare. Dar avem experienţa proiectelor anterioare şi ştim cât de important este să organizăm lucrările, astfel încât să reducem aceste dificultăţi.Le mulţumesc bucureştenilor pentru înţelegere şi îi asigur că vom face tot ce ţine de noi pentru ca investiţia să fie realizată în condiţii cât mai bune”, a spus el.

Daniel Băluţă a anunţat că primăria va introduce restricţiile de circulaţie în două etape.

”De astăzi vor fi afectate prima bandă şi parcarea de pe strada Ion Iriceanu pe sensul dintre sectorul 4 spre sectorul 3, trotuarul şi prima bandă de pe Vitan Bârzeşti, în dreptul unităţii militare, dar şi scoarul central de pe Iriceanu. După două săptămâni, restricţiile vor viza primele două benzi şi trotuarul de pe Vitan Bârzeşti pe sensul dintre sectorul 4 spre sectorul 3. În ambele etape vom menţine circulaţia pe câte două benzi pe fiecare sens şi vom asigura circulaţia pietonilor. Accesul la unitatea militară şi la unitatea de pompieri va rămâne liber”, a explicat primarul.

El i-a mulţumit primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru prezenţa la eveniment şi pentru colaborare.

”Un proiect de asemenea învergură nu poate fi realizat fără cooperarea dintre administraţia locală şi administraţia capitală, iar această cooperare trebuie să fie una firească. Putem avea opinii diferite, putem avea viziuni diferite asupra unor subiecte, este normal într-o democraţie, dar atunci când vorbim despre dezvoltarea Bucureştiului, despre proiectele de care oamenii au nevoie, avem obligaţia de a găsi soluţii împreună. Dincolo de orice diferenţă, ne uneşte aceeaşi responsabilitate faţă de bucureşteni. Bucureştiul are nevoie de colaborare, nu de blocaje, de proiecte duse la bun sfârşit, nu de dispute fără sfârşit”, a mai spus primarul Sectorului 4.

Băluţă a afirmat că dezvoltarea oraşului nu poate fi realizată doar prin promisiuni ci este nevoie de proiecte bine pregătite, de investiţii asumate şi mai ales de continuitate.

”Bucureştenii nu ne cer să fim de acord în toate privinţele, ne cer să rezolvăm problemele care le afectează viaţa de zi cu zi. Să poată circula mai uşor, să petreacă mai puţin timp în trafic, să aibă un transport public mai eficient, să trăiască într-un oraş care se dezvoltă normal”, a menţionat primarul Băluţă.

”Am venit pentru că mi se pare normal să avem o colaborare, primarul de sector şi primarul general sunt la fel de legitimi”, a spus primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, în cadrul evenimentului.

El a arătat că atunci când a preluat mandatul i-a invitat pe primarii de sectori la o discuţie şi a avut cu Daniel Băluţă o foarte bună întâlnire. ”Ce se întâmplă aici este o compatibilizare de viziune”, a spus primarul Capitalei, el adăugând că aveau viziuni diferite, inclusiv pe lucrarea anunţată astăzi. dar le-au compatibilizat.

Ciucu a arătat că a cerut ca proiectul să includă şi linie de tramvai şi a găsit deschidere şi proiectul s-a modificat”.