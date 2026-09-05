Noul Cod al Urbanismului îi obligă pe constructorii marilor ansambluri rezidențiale să contribuie la dezvoltarea infrastructurii din zona respectivă. În același timp, autorizațiile de construire ar urma să fie obținute mai repede.

Un cartier nou nu înseamnă doar blocuri, ci și drumuri, utilități, școli și spații verzi, potrivit noului Cod al Urbanismului.

Motiv pentru care a fost introdusă o taxă locală de echipare a teritoriului pe care o vor plăti dezvoltatorii, în cazul ansamblurilor cu peste 500 de locuințe, iar banii vor fi folosiți pentru infrastructură.

Antoanela Comșa, director de dezvoltare: „În Italia există din 1968 un regulament care obligă dezvoltatorul să dea între 18 și 24 metri de teren pentru diverse activități. Până la urmă este normal, nu putem să punem o presiune foarte mare pe autoritatea locală, ca să facă ei aceste lucruri, școli, grădinițe și așa mai departe. Pe de altă parte, nu știu ce va face autoritatea publică, unde se duc acești bani și alta este când într-adevăr văd că se și construiește”.

În plus, noul Cod al Urbanismului introduce Comisia de acord unic. Actele vor putea fi depuse o singură dată, inclusiv online, iar obținerea autorizației ar urma să dureze aproximativ 65 de zile, față de 4 până la 8 luni în prezent.

Claudiu Trandafir, expert financiar: „Asta înseamnă că investitorii vor avea predictibilitate și vor ști de la momentul depunerii actelor, în cât timp pot ieși cu imobilul la vânzare”.

În prezent, sunt mai puține proiecte noi pe piață față de anul trecut.

Corespondent Știrile ProTV: „Mă aflu pe un șantier din capitală. De altfel, singura zonă din România, unde numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădirile de locuințe a crescut în primele 7 luni ale acestui an față de aceeași perioadă din 2025, în celelalte regiuni din țară, a fost înregistrată o scădere, iar la nivel național au fost emise cu aproape 12% mai puține astfel de documente”.

Florin Popovici, președintele comunității profesioniștilor din imobiliare: „Dezvoltatorii adevăr sunt mai prudenți, deoarece tranzacțiile au încetinit. Sunt localități unde merge foarte greu aprobarea, eliberarea de autorizații și de certificat de urbanism”.

Asta înseamnă că pe termen scurt oferta de locuințe noi va fi mai mică.