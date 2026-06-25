Posesorii de carduri vor putea să retragă orice sumă vor ei de la bancomatul oricărei bănci din România, fără a mai fi obligați să se supună limitării unei sume prestabilite, așa cum impun la această dată bancomatele clienților altor bănci.

Situația actuală este oricum un abuz al băncilor, din moment ce proprietarii de carduri de la alte bănci sunt practic sancționați pentru operațiunile efectuate la bancomate. Oamenii plătesc o taxă pentru simplul fapt că folosesc respectivul bancomat, iar în schimbul acesteia nu sunt lăsați nici măcar să aleagă suma pe care vor să o retragă, ci li se impune una prestabilită.

Acum, un proiect de lege inițiat de toate partidele parlamentare de la Senat anulează aceste restricții.

”În prezent, numeroase automate bancare de retragere numerar (ATM) permit utilizatorilor cardurilor emise de alți prestatori de servicii de plată decat operatorul ATM-ului să efectueze retrageri exclusiv prin selectarea unor sume prestabilite, fără a acorda posibilitatea introducerii unei sume personalizate. Această limitare nu este, de regulă, determinată de imposibilitatea tehnică a efectuării operațiunii, ci de configurația interfeței utilizate pentru anumite categorii de carduri.

În consecință, utilizatorii sunt obligați să aleagă dintre valorile prestabilite de operatorul ATM-ului, chiar și atunci când suma dorită poate fi retrasă în mod efectiv. În numeroase situații, utilizatorii suportă comisioane pentm operațiunile de retragere efectuate de la ATM-uri aparținând altor prestatori de servicii de plată. Cu toate acestea, deși beneficiază de un serviciu pentru care suportă un cost direct sau indirect, nu au întotdeauna posibilitatea de a stabili valoarea exacta a sumei pe care doresc să o retragă”, se arată în expunerea proiectului de lege, publicată pe site—ul Senatului.

În prezent, băncile limitează dreptul oamenilor de a-și cheltui banii cum cred de cuviință

Această situație poate conduce la retragerea unor sume mai mari decât necesarul real și reprezintă o limitare nejustificată a libertății utilizatorului de a dispune de propriile fonduri, se mai arată în proiectul de lege.

Potrivit acestuia, într-o economie de piață bazată pe concurență, transparența și protecția consumatorilor, accesul la funcționalitățile esențiale ale serviciilor de plată trebuie să fie exercitat în condiții echitabile și nediscriminatorii.

Dreptul de proprietate asupra sumelor aflate într-un cont de plăți include și posibilitatea titularului de a decide cuantumul exact al numerarului retras, în limitele tehnice și operaționale ale infrastructurii utilizate.

”Restrângerea acestei posibilități prin impunerea exclusivă a unor valori prestabilite reprezintă o limitare disproporționată a modului de utilizare a propriilor disponibilități bănești. Prezentul proiect de lege urmărește instituirea obligației pentru operatorii ATM-urilor de a pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea introducerii unei sume personalizate pentru retragerea numerarului”, arată inițiatorii legii.

Amenzi de până la 100.000 lei

Proiectul urmărește asigurarea unui tratament egal pentru utilizatorii cardurilor emise de prestatori de servicii de plată autorizați să desfășoare activitate pe teritoriul României, eliminând diferențele de acces la functionalitățile de retragere numerar determinate exclusiv de emitentul cardului utilizat.

Inițiativa legislativă nu elimină posibilitatea utilizării opțiunilor de retragere rapidă și nu afectează limitele tehnice sau de securitate aplicabile operațiunilor de retragere numerar. De asemenea, proiectul nu obligă operatorii ATM să efectueze retrageri imposibil de realizat din cauza structurii bancnotelor disponibile, a disponibilului existent în automat sau a altor limitări tehnice obiective, se precizează în proiect.

Inițiatorii mai consideră că impactul financiar asupra operatorilor ATM este redus și constă în principal în actualizarea aplicațiilor software și a interfețelor utilizate de terminalele existente, fără a necesita investiții semnificative în infrastructura fizică.

Potrivit legii propuse spre adoptare, va constitui contravenție încălcarea de către prestatorii de servicii de plată a noilor prevederi, în situația în care sunt afectate sau pot fi afectate interesele consumatorilor, și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.