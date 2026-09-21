„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023–2026, a unor infracțiuni de corupție de către funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră, care ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de serviciu, pentru a permite unor persoane fizice să tranziteze punctele de trecere a frontierei din zona de nord-est a României cu bunuri interzise sau cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală”, a transmis DNA.

Sunt vizate sediile mai multor instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție, al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și al Inspectoratelor de Poliție Județene Suceava și Botoșani.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.