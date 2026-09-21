În zona montană înaltă se vor semnala, trecător, inclusiv lapoviță și ninsoare, reiese din prognoza publicată, luni, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 21 septembrie - 4 octombrie, scrie Agerpres.

Vremea în Banat

În Banat, vremea va deveni rece în zilele de marţi şi miercuri (22 şi 23 septembrie), media temperaturilor maxime urmând a fi de 18 - 20 de grade. Ulterior, sunt estimate temperaturi maxime în jurul a 22 de grade (valori apropiate de normal în 24 şi 25 septembrie), iar din 26 septembrie şi până în 4 octombrie prezenta estimare indică o vreme caldă pentru această perioadă, cu o medie zilnică a temperaturilor maxime de 24 - 26 de grade. Temperaturile minime vor fi, în medie, de 7 - 8 grade, în perioada 22 - 26 septembrie, iar la final de septembrie şi început de octombrie se vor situa în jurul a 10 grade. Pe alocuri vor fi ploi în general slabe cantitativ, în perioada 22 - 25 septembrie. În restul intervalului de anticipaţie, probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

Vremea în Crișana

În Crişana, răcirea vremii se va resimţi şi la nivelul acestei regiuni, astfel în zilele de marţi şi miercuri (22 şi 23 septembrie), media temperaturilor maxime va fi de 16 - 18 grade. Apoi, tendinţa va fi de încălzire treptată, astfel că, până la finalul primei săptămâni, se vor atinge temperaturi de 24 - 25 de grade, ce vor fi caracteristice şi la final de septembrie şi pentru început de octombrie. Temperaturile minime vor fi, în medie, de 6 - 8 grade, în perioada 22 - 26 septembrie, iar în a doua săptămână se vor situa în jurul a 10 grade. Pe arii restrânse, vor fi ploi în general slabe cantitativ, în perioada 21 - 25 septembrie. În restul intervalului, probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

Vremea în Transilvania

În Transilvania, regimul termic va fi în scădere. Astfel, dacă în prima zi a intervalului vor mai fi temperaturi maxime în jurul a 20 de grade, în zilele de marţi şi miercuri (22 şi 23 septembrie), media acestora va fi de 15 - 16 grade. Din 24 septembrie, tendinţa va fi de încălzire treptată, iar până la finalul primei săptămâni se vor atinge temperaturi de 21 - 22 de grade, ce se vor menţine fără variaţii semnificative şi la final de septembrie şi la început de octombrie (perioada 28 septembrie - 4 octombrie). Minimele vor fi în medie de 6 - 8 grade, cu valori uşor mai scăzute în perioada 23 - 25 septembrie. Vor fi ploi în perioada 21 - 25 septembrie, iar izolat cantităţile de apă pot fi însemnate (10 - 15 l/mp). În restul intervalului, probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

Vremea în Maramureș

În Maramureş, vremea se va răci semnificativ, astfel încât în zilele de marţi şi miercuri (22 şi 23 septembrie), media temperaturilor maxime va fi de 16 - 17 grade (sub mediile multianuale specifice acestei perioade). Tendinţa va fi de încălzire până la final de septembrie, când media temperaturilor maxime ar putea atinge 24 de grade, caracterizând din nou o vreme caldă. La începutul lunii octombrie este estimată o medie a temperaturilor maxime de 22 - 23 de grade, în timp ce minimele vor oscila, în medie, între 6 şi 8 grade, cu cele mai scăzute valori, estimate pentru zilele de 23 şi 24 septembrie. Vor fi ploi în perioada 21 - 26 septembrie, iar izolat cantităţile de apă pot fi însemnate (10 - 15 l/mp). În restul intervalului, probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

Vremea în Moldova

În Moldova, valorile termice vor scădea semnificativ, vremea va deveni rece în perioada 21 - 24 septembrie, cu o medie a maximelor de 17 - 19 grade. Tendinţa va fi de încălzire până la final de septembrie, când media temperaturilor maxime va atinge 22 de grade, caracterizând din nou o vreme caldă. La începutul lunii octombrie, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime în jurul a 20 de grade. Temperaturile minime fară variaţii semnificative pe parcursul celor două săptămâni vor avea o medie de 8 - 10 grade. Ploi se vor semnala în perioada 21 - 24 septembrie, iar izolat cantităţile de apă pot fi însemnate (10 - 15 l/mp), iar în rest probabilitatea va fi redusă.

Vremea în Dobrogea

În Dobrogea, vremea va fi caldă în prima zi a intervalului, cu o medie regională a temperaturilor maxime în jurul a 27 de grade, însă ulterior răcirea vremii va fi semnificativă, iar pentru zilele de marţi, miercuri şi joi (22, 23 şi 24 septembrie), media acestora va fi de 19 - 20 de grade. Pentru restul intervalului sunt estimate temperaturi maxime în jurul a 22 de grade. Evoluţia temperaturilor minime va fi asemănătoare, cu valori în jurul a 10 grade, în 23 şi 24 septembrie, respectiv de 12 - 13 grade, în restul intervalului. Sunt prognozate ploi locale în zilele de 21, 22 şi 23 septembrie. de asemenea, sunt probabile intervale cu ploi şi în restul intervalului, în special în jurul datei de 27 septembrie.

Vremea în Muntenia

În Muntenia, vremea va fi caldă, luni, 21 septembrie, cu valori maxime de temperatură, în general, de 28 - 30 de grade, însă ulterior scăderea de temperatură va fi accentuată, iar pentru zilele de marţi, miercuri şi joi (22, 23 şi 24 septembrie), media va fi de 20 - 21 de grade, ce vor caracteriza o vreme uşor mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Ulterior, se va încălzi, iar pentru finalul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie este estimată o medie a temperaturilor maxime de 23 - 24 de grade. Evoluţia temperaturilor minime va fi asemănătoare, cu valori în jurul a 8 grade în 23, 24 şi 25 septembrie şi de 10 - 11 grade în restul intervalului. Sunt prognozate ploi locale pe 21, 22 şi 23 septembrie, iar izolat sub posibile şi cantităţi de apă însemnate (10 - 15 l/mp). Predictibilitatea privind evoluţia precipitaţiilor scade după aceste zile, însă prezenta estimare indică o probabilitate relativ redusă de apariţie a acestora.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, în prima zi a intervalului, temperaturile maxime vor ajunge la 26 - 28 de grade, însă în zilele de marţi şi miercuri (22 şi 23 septembrie), scăderea de temperatură va fi semnificativă, astfel că media maximelor va fi de 20 - 22 de grade, valori ce vor caracteriza o vreme uşor mai rece şi în această regiune. După aceste zile se va încălzi treptat, astfel că pentru finalul lunii septembrie caracteristice vor fi valorile de temperatură maximă de 25 - 26 de grade, iar pentru începutul lunii octombrie termometrul se va opri la 24 de grade. Şi nopţile vor fi reci în perioada 23 - 25 septembrie, cu o medie a minimelor de 7 - 8 grade, iar în restul intervalului sunt prognozate valori, în general, de 10 - 12 grade. Regimul pluviometric estimat va fi deficitar în tot intervalul de anticipaţie

Vremea la munte

La munte, vremea va deveni rece în zilele de marţi, miercuri şi joi (22, 23 şi 24 septembrie), cu o medie a temperaturilor maxime de 6 - 8 grade. Ulterior se va încălzi treptat, iar pentru finalul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie, media zilnică a temperaturilor maxime va fi de 12 - 15 de grade. Temperaturile minime vor prezenta aceeaşi evoluţie, o scădere semnificativă în perioada 22 - 24 septembrie, când media acestora va fi în jurul a zero grade, urmată de o creştere treptată în restul intervalului, spre valori în medie de 4 - 6 grade. Precipitaţii se vor semnala în cea mai mare parte a zonei de munte în perioada 21 - 24 septembrie, iar la altitudini mari (de peste 1.700 de metri), trecător atât lapoviţă, cât şi ninsoare. Probabilitatea pentru precipitaţii scade semnificativ după acest interval.