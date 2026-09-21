Mai avem două zile de Fecioară, după care ne dăm jos salopeta de lucru a Fecioarei și ne punem rochia de gală. Poate să fie o perioadă plină de evenimente: nunți, botezuri, festivități, întâlniri. Parcă există ceva care ne face să deschidem șifonierul, să ne dăm seama că nu mai avem haine, că trebuie să ne înnoim, să ne luăm ceva mai elegant, să ne schimbăm lookul. Intrăm în această atmosferă în care ne place ca ceilalți să ne vadă că arătăm bine și că ne comportăm bine.

Apropo de comportat bine, este într-adevăr o perioadă în care trebuie să respectăm bunele maniere și dress code-ul, mai ales la anumite întâlniri. Nu știm peste cine dăm, pentru că Balanța ne aduce oameni noi în viață, care s-ar putea să ne scaneze din cap până în picioare. Nu se știe ce va fi în relația respectivă și în ce direcție se va duce, așa că trebuie să ne purtăm frumos.

Trebuie să controlăm grimasele rebele, să nu înjurăm profesorul copilului în parcarea de la școală și după aceea să aflăm că urmează să avem o situație complicată. Putem să ne confruntăm și cu astfel de situații, așa că este bine să fim pregătiți și cu un speech.

Totul este în regulă acum, odată cu intrarea Soarelui în Balanță. Undeva chiar în perioada 24–30 septembrie, Soarele va intra într-o zonă în care este o planetă-cheie pentru mai multe configurații. Acestea pot aduce și provocări, dar ne pot ajuta să ne realizăm anumite vise. Da, ne întâlnim cu persoana potrivită exact atunci când trebuie.

Săptămâna aceasta este și o Lună Plină în zodia Berbecului, undeva spre finalul săptămânii. Această axă Berbec–Balanță ne trece, ca să spunem așa, de la ceea ce trebuie să facem singuri la ceea ce trebuie să facem împreună cu ceilalți, de la ideile noastre la influența celorlalți.

Este o întreagă analiză. După ce îi întrebăm pe toți și citim toate cărțile, practic ne dăm seama care este propria noastră filozofie de viață.

Horoscop săptămâna 21–27 septembrie 2026 - Berbec

Pentru Berbec poate să fie o săptămână destul de plină de persoane importante, persoane potrivite la locurile potrivite. Berbecul poate să primească informații, are ce să învețe, poate să fie ajutat, poate să fie propulsat și își demonstrează, în anumite conjuncturi, curajul.

Atunci când se întâmplă chestiuni colective, Berbecul este cel care sare în ajutorul cuiva. Doamne ferește, să fie nevoie să salveze pe cineva, dar Berbecul este acela care sare.

Horoscop săptămâna 21–27 septembrie 2026 - Taur

Pentru Taur este un punct de întorsătură în această săptămână, care, pentru unii nativi, poate să facă diferența. Unii Tauri pot să treacă de la noțiunea de serviciu sau ocupație la nivelul de carieră.

Unii pot să schimbe, ca să spunem așa, salariul pe un venit mai fluctuant, dar într-un business. Tinerii, de exemplu, pot să plece de pe canapeaua părinților și să se ducă să muncească.

Există însă și situații diferite, pentru că Balanța este zodia extremelor. Sunt Tauri care pot să plece de la serviciu și să ajungă în situația de a se întoarce acasă la mama, care îi așteaptă să le facă de mâncare.

Este interesant că Balanța guvernează această schimbare, iar situațiile pot fi diferite.

Horoscop săptămâna 21–27 septembrie 2026 - Gemeni

Viețile Gemenilor sunt destul de luate pe sus, așa, de tumultuosul Uranus. Dar aceștia ar putea să își găsească echilibrul în dragoste, printr-o nouă iubire, un copil, dar și prin niște idei creative care, exploatate în mod constant, ar putea să îi calmeze, să le liniștească aceste două minți ale lor, care sunt permanent în dialog.

Horoscop săptămâna 21–27 septembrie 2026 - Rac

Pentru Raci este o săptămână în care pot lua decizii și își pot renova casa sau un birou, mai ales acolo unde își primesc clienții. Este un moment special în care trebuie să dea un aer proaspăt spațiului.

Dar pentru cei care nu au neapărat buget, poate să înceapă în această săptămână, de exemplu, să se gândească la renovare pe bucăți. Își pot face o baie, un balcon sau o bucătărie și, practic, ar fi suficient pentru a se simți mai bine.

Horoscop săptămâna 21–27 septembrie 2026 - Leu

Pentru Lei, pot apărea situații în care să dea interviuri, să depună sau să publice manuscrise, să scrie, să dea declarații la poliție în calitate de martori. Sunt chemați, într-un fel sau altul, într-un cadru public, să declare ceva și trebuie să fie foarte atenți, pentru că s-ar putea să fie exact în situația în care să trădeze pe cineva.

Este exact momentul acela în care conștiința trebuie să le spună ce anume trebuie să facă și ce anume trebuie să declare.

Horoscop săptămâna 21–27 septembrie 2026 - Fecioară

Pentru zodia Fecioară nu există „nu am bani”, „nu am școală”, „nu am carte”, „nu am voință” sau „nu am viziune”. Există o tendință a Fecioarelor să se ducă sau să se întoarcă, nu toate, dar unele, cumva, la munca de jos.

În această săptămână există această mică diferență. Dacă sunt rezistente, poate să vină o propunere și să primească dublu sau triplu față de cât câștigă în mod uzual.

Este o situație care le poate face curaj dacă nu se duc înapoi.

Horoscop săptămâna 21–27 septembrie 2026 - Balanță

Pentru zodia Balanță, toate bune, pentru că intră Soarele în Balanță și atunci apare echilibru pe toate planurile: personal, sentimental, prieteni, sănătate, călătorii. Balanțele, bineînțeles, își sărbătoresc ziua.

Pot să organizeze și evenimente, iar atunci nu ai cum să nu îți dorești să fii la un eveniment pregătit de Balanțe.

Horoscop săptămâna 21–27 septembrie 2026 - Scorpion

Pentru Scorpioni există acel moment în care ar trebui să vândă un pic în pierdere, ca să închidă un ciclu. Adică să nu mai stea neapărat cu o proprietate care se strică, consumă bani sau generează cheltuieli.

Scorpionul poate să aibă și o ofertă. De exemplu, poate să vină vecinul și să spună: „Vecine, cât îți dau pe mașina asta?”. Dacă primește ceva bun pe ea, ar trebui să vândă, pentru că, peste două luni, mașina aceea poate începe să se strice. Deci trebuie să fie atent la astfel de propuneri.

Horoscop săptămâna 21–27 septembrie 2026 - Săgetător

La Săgetător, puterea cuvântului este foarte importantă. În această săptămână, cuvântul ridică, cuvântul dărâmă și, în funcție de ceea ce Săgetătorul spune și declară, poate să mențină sau nu anumite relații în echilibru sau să schimbe foarte mult lucrurile.

Pentru Săgetători, în următoarea perioadă, poate fi suficient pur și simplu să facă o glumă la o petrecere, să pară simpatic și cineva să pună ochii pe el. Cine știe?

Horoscop săptămâna 21–27 septembrie 2026 - Capricorn

Pentru Capricorn este o săptămână foarte bună din punct de vedere profesional. Este cumva pe val, cu toate că are niște emoții. Are și concurență, dar are un avans față de concurenții lui la negocieri.

Mai întâi oferă și arată ce poate, iar de cerut cere în momentul în care a convins.

Horoscop săptămâna 21–27 septembrie 2026 - Vărsător

Vărsătorii sunt într-un avânt al călătoriilor și al lucrurilor pe care, cum spun ei, trebuie să le facă la tinerețe, numai că nu au o doză corectă.

Echilibrul acestei săptămâni ar trebui să îi facă să se gândească că, la un moment dat, ar trebui să se așeze, să își facă o familie și să aibă un copil, ceea ce presupune un mic sacrificiu din partea lor.

Există o vârstă la care pot fi făcute lucruri care pot fi făcute doar la o anumită vârstă. De exemplu, se poate călători și la pensie, dar copiii și familia se întemeiază, în general, atunci când se este tânăr.

Horoscop săptămâna 21–27 septembrie 2026 - Pești

Pentru Pești este o săptămână de cumpătare și de echilibru.

Energia nu este fabuloasă în această săptămână. Pot fi mai secretoși, intrând într-un fel de „silentio stampa”, demn de filme mute, pentru că pot avea emoții și pot aștepta rezultate la analize, la un examen sau o veste, ceva care poate fi foarte important pentru ei.

Poate exista cineva care să îi anunțe dacă sunt angajați sau nu, iar Peștii trebuie lăsați să fie liniștiți. Este foarte important să țină cont de sfaturi.