La aceste alegeri, partidul conservator de centru al cancelarului Friedrich Merz a înregistrat cel mai slab rezultat din 1949 încoace, nereuşind să intre în adunarea regională, întrucât nu a atins pragul eliminatoriu de 5%, notează Reuters citat de Agerpes.

„Scăderea competitivităţii economiei germane se datorează în mare parte deciziei Germaniei de a renunţa la achiziţionarea gazului rusesc ieftin şi de a cumpăra, în schimb, gaz mult mai scump din alte ţări, în principal din SUA, plătind uneori de câteva ori mai mult pe piaţa spot”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Kirill Dmitriev, principalul reprezentant economic al preşedintelui rus Vladimir Putin, şi lideri ai partidului german de extremă dreapta AfD au început pregătirile pentru o întâlnire care va avea loc anul viitor, în vederea discutării reluării livrărilor de gaze către cea mai mare economie a Europei, chiar dacă AfD nu se află la putere la nivel naţional, au declarat săptămâna trecută două persoane familiarizate cu acest plan, conform Reuters.

AfD şi Kirill Dmitriev au refuzat să facă vreun comentariu cu privire la această posibilitate. Germania a avut dificultăţi în a-şi reveni după şocul provocat de închiderea conductelor submarine ruseşti Nord Stream, care au fost scoase din funcţiune în urma unor explozii în septembrie 2022.

„Desigur, germanii, sau cel puţin unii dintre ei, caută o alternativă la actualele autorităţi pentru a-şi îmbunătăţi situaţia. Acesta este un proces firesc”, a mai spus Peskov.