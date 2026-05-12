Conform datelor oficiale, în primele trei luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative.

Laurențiu are 27 de ani și de peste șase are cont de pensie pilon 3, cea facultativă.

Laurențiu Paraschiv, angajat: „Pilonul III de pensie reprezintă pentru mine o predictibilitate, ce se va întâmpla la bătrânețe cu mine. Fondurile de pensie privată îți oferă o vizibilitate a lucrurilor unde se investesc banii, ce se întâmplă și așa mai departe. În fiecare an fondul meu de pensie privat a bătut inflația, ceea ce mă bucură”.

Dar Laurențiu este printre puținii tineri interesați de Pilonul III. Datele centralizate de o platformă specializată arată că începem să ne facem griji pentru pensie de obicei după 45 de ani. Mulți se mulțumesc cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu.

Majoritatea celor care contribuie la Pilonul III sunt femei de peste 45 de ani. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă, față de finele anului trecut când erau aproape un milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în Pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie este 170 de lei.

Specialiștiii spun că, mai ales în perioade tulburi, oamenii se gândesc să facă economii.

George Moț, fondatorul unei platforme de pensii private: „Chiar în luna martie vedem aproape 20.000 de noi participanți. Este un număr record care aderă într-o singură lună. Și este o creștere care continuă creșterea record pe care am avut-o luna trecută. Ar fi foarte bine să vedem un interes în creștere și în ceea ce privește pe cei tineri, cei aflați la începutul carierei, pentru că ei pot beneficia de această pensie privată mai mult timp și, ca urmare, pot acumula sume mai mari de bani decât dacă începi mai târziu”.

De la înființare, din 2007, fondurile de pensii private Pilon III au avut un randament mediu peste rata inflației anuale. Iar anul 2025 a fost cel mai bun. A ajutat și faptul că multe companii au ales pilonul 3 ca beneficiu extrasalarial, în condițiile în care 400 de euro pe an plătiți pentru un angajat sunt scutiți de taxe.