Nu au uitat ce sunt. Românii din Diaspora au pompat în economia României o sumă record anul trecut

Suma reprezintă un record și este de două ori mai mare decât cea din urmă cu un deceniu. Cei mai multi bani vin din Marea Britanie. Urmează Germania, Italia și Spania.

Florin Lisaru este de 22 de ani în Italia. Lunar le da părinților peste 1.000 de euro, pentru traiul lor și îngrijirea casei lui. Odată cu creșterea inflației și scumpirile din țară, a fost nevoit să trimită mai mulți bani.

Flori Lisaru, român stabilit în străinătate: „Nu cred că ar reuși să ducă o viață cât de cât decentă dacă nu ar avea ajutorul nostru. Cu cheltuielile de zi cu zi, vă dați seama, pentru un trai mai decent. Suntem obligați moral, ca și copii, să putem să-i ajutăm.”



Și Gabriel este plecat de peste 20 de ani. Își ajută părinții pensionari, care nu se pot descurca altfel.

Gabriel Pirjolea român stabilit în străinătate: „Sunt luni în care ajungem la 3.400 de euro, depinde și de ceea ce ne intră. Sunt luni în care trimite mai puțini pentru că în special în lunile de vară ajungem noi acasă.”



Dacă în trecut cei mai mulți bani trimiși în țară proveneau din Spania și Italia, acum clasamentul s-a modificat. Pe primele locuri sunt Marea Britanie și Germania. Mulți români au preferat aceste tări pentru că sunt mai bine plătiți.

În ultimii 10 ani, sumele trimise în țară au crescut constant. Dacă în 2014 erau 2,7 miliarde de euro, în 2019 suma s-a dublat. Anul trecut au fost peste 6,5 miliarde de euro, o sumă record. Iar în primele 3 luni ale acestui an în Romania au ajuns deja 1,6 miliarde de euro.

Cei mai mulți bani au provenit anul trecut de la românii care lucrează în Marea Britanie. Ultimele date arată că acolo avem o comunitate de peste 1,4 milioane de romani. Pe locul 2 se află Germania, urmată de Italia, Spania și Statele Unite ale Americii. În 2024 topul a rămas neschimbat.

Banii trimiși de români în țară au un impact pozitiv și asupra economiei naționale. Potrivit BNR, au reprezentat 2% din PIB-ul României.

Andrei Perianu, economist: „Banii ăștia să se ducă atât în consum, cât și în investiții. Am putea să spunem că români se gândesc la țara lor ca la o destinație de investiții. Altfel nu ar trimite banii. Aceștia acasă nu contează că ei se duc efectiv în investiții pentru creșterea economiei sau în consumul familiilor de acasă.”

Datele Băncii Mondiale arată că România se numara printre tarile care primesc multi bani de la cei plecati in alte tari. În 2022, ne clasam pe locul 17 în lume, față de 54 în 2007, cand am intrat in Uniunea Europeana.

