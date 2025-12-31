Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile

31-12-2025 | 10:10
alcool tigari
Nivelul accizelor la bere, vin, alcool şi combustibili se majorează din nou de la 1 ianuarie 2026, a doua oară în ultimele şase luni, potrivit Codului Fiscal.

Cristian Anton

Astfel, acciza la bere creşte la 5,83 lei/hl grad Plato, de la 5,30 lei, pentru vinuri liniştite la 11 lei/hl, de la 10 lei, iar pentru vinuri spumoase la 83,81 lei, de la 76,19 lei.

Pentru alcoolul etilic, acciza se majorează la 5.848,49 lei/hl de alcool pur (2.924,23 lei pentru alcoolul produs în micile distilerii), de la 5.316,81 (2.658,39 pentru micile distilerii). Asta ar însemna o scumpire cu circa 2,6 lei pe litru de băutură alcoolică.

Și țigările vor fi mai scumpe, pentru că accizele la tutun vor fi majorate începând cu prima zi a anului 2026. Un pachet de țigări va costa cu aproximativ 3,8 lei mai mult.

Cu cât va fi mai scump un plin de carburant

Pentru benzină cu plumb, acciza urcă la 3.598,98/1000 litri, de la 3.271,80 lei, iar pentru cea fără plumb la 3.059,80, de la 2.781,64.

În cazul motorinei, acciza se majorează la 2.804,29 /1000 litri, de la 2.549,35 lei în prezent. 

La pompă, carburanții vor costa cu circa 3,3 - 3,8% mai mult, ceea ce înseamnă că un plin va costa cu 12 - 14 lei mai mult pentru un plin.

