Și plantațiile de măslini au fost grav lovite, pe măsură ce criza climatică împinge temperaturile din Europa la noi maxime istorice. În aceste condiții, prețul uleiului de măsline – deja aflat la niveluri ridicate – este așteptat să înceapă din nou să crească, scrie The Guardian.

Asociația producătorilor de legume din Franța, Légumes de France, avertizează că au fost pierdute mii de tone de produse, în valoare de zeci de milioane de euro. Printre culturile afectate se numără salata verde, morcovii, prazul, usturoiul și ceapa, iar în cazul unor culturi producția ar putea fi redusă la jumătate din cauza lipsei precipitațiilor.

Vremea caniculară din Franța a încetinit și dezvoltarea viței-de-vie în regiuni viticole precum Champagne, Bordeaux și Burgundia, amenințând cu o recoltă mai mică și una dintre cele mai timpurii campanii de cules din istorie.

În regiunea Champagne, producătorii estimează că recoltarea strugurilor va începe în jurul datei de 15 august, cu aproximativ o lună mai devreme decât era obișnuit în urmă cu câteva decenii. Totodată, aceștia se așteaptă ca producția de struguri să fie cu aproximativ 10% mai mică decât anul trecut, potrivit Reuters.

În Spania, Ministerul Agriculturii estimează că producția de cereale în sezonul 2026-2027 va scădea de la 24 de milioane de tone anul trecut la puțin peste 18,5 milioane de tone. Prognoza a fost realizată înainte ca incendiile de vegetație să provoace noi pagube.

Această scădere este înregistrată în ciuda faptului că agricultorii spanioli sunt mai bine adaptați la condițiile de căldură și secetă, folosind soiuri rezistente la temperaturi ridicate și sisteme extinse de irigații și stocare a apei.

Uniunea Europeană și-a redus estimările privind recoltele pentru mai multe culturi agricole. Producția de floarea-soarelui, esențială pentru fabricarea uleiurilor alimentare, este estimată cu 7% mai mică decât în prognoza anterioară. În același timp, estimările pentru porumb au fost reduse cu 6%, iar cele pentru cartofi și soia cu 3%.

Există însă și state mai puțin afectate. România, de exemplu, a beneficiat de cantități mai mari de precipitații, iar cultura de grâu din Italia s-a dovedit rezistentă.

Organizația agricolă spaniolă ASAJA a precizat că incendiile au provocat pagube directe în livezi, podgorii, terenuri agricole și sere, afectând culturile de citrice, avocado, migdale, viță-de-vie, legume și plantațiile de măslini. În același timp, stresul hidric și temperaturile extreme au redus producția de roșii și porumb.

„Deși pierderile locale de producție ar putea reduce exporturile unor produse, principala preocupare este creșterea costurilor de producție, nu restricțiile asupra comerțului internațional”, a declarat un purtător de cuvânt al organizației.

Producătorii de ulei de măsline estimează o nouă creștere a prețurilor în acest an, în condițiile în care culturile sunt afectate simultan de temperaturile extreme, secetă și, în unele cazuri, de incendii.

Plantații de măslini au ars în Grecia, Italia și Portugalia în această vară, iar chiar și cele care au scăpat de flăcări au fost afectate de cenușa transportată de vânt și de calitatea scăzută a aerului. Temperaturile extreme au favorizat, de asemenea, înmulțirea dăunătorilor și a bolilor, au dus la furtuni puternice și au afectat dimensiunea fructelor.