România, pe drumul spre un deficit record: 5,39% din PIB după trei trimestre, cu țintă de 8,4% la final de an

27-10-2025 | 12:01
Deficitul bugetului consolidat a urcat la 5,39% din PIB după primele trei trimestre, de la 4,54% în primele opt luni, şi a ajuns la 102,47 miliarde de lei, potrivit datelor Ministerului Finanţelor, publicate luni.

Vlad Dobrea

"Execuţia bugetului general consolidat pentru primele nouă luni ale anului 2025 confirmă tendinţa de stabilizare a finanţelor publice. Deficitul bugetar s-a situat la 102,47 miliarde lei, reprezentând 5,39% din PIB, sub nivelul de 5,47% din PIB înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut", precizează MF.

Veniturile totale au însumat 466,95 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului 2025, în creştere cu 12,3% (an/an). Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au avansat cu 0,9 puncte procentuale, evoluţie susţinută în proporţii similare de veniturile curente (+0,44 pp) - cu precădere impozit pe salarii şi venit, contribuţii de asigurări şi accize - şi de fondurile europene (+0,45 pp).

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 569,43 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 11,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe anul 2025 au înregistrat o creştere cu 0,8puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, de la 29,1% din PIB la 29,9% din PIB.

România a convenit cu Comisia Europeană să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB.

Indicatorul de încredere macroeconomică al Asociaţiei CFA România înregistrează anticipaţii majoritare de scădere a ratei inflaţiei comparativ cu nivelul actual, însă, în acelaşi timp, anticipaţii că procesul dezinflaţionist va fi lent. 

