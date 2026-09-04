Conform oficiului european, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,6% în zona euro şi cu 1% în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, scăderi ale vânzările cu amănuntul în ritm anual au fost înregistrate: România (minus 5,7%), Germania (minus 2,5%), Italia (minus 1%) şi Spania (minus 0,7%).

De la o lună la alta, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 0,6% în zona euro şi cu 0,4% în Uniunea Europeană, în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026. Cu toate acestea, ţările membre cu cele mai importante creşteri ale vânzărilor cu amănuntul au fost: Letonia (2,5%), Cipru (2%), Luxemburg (1,8%), Slovenia (1,7%), Croaţia (1,4%), Ungaria (1%), Malta şi Belgia (ambele cu 0,9%) şi România (0,8%).

Conform datelor publicate anterior de INS, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-7,0%), vânzările de produse nealimentare (-6,4%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-5,4%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-6,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-5,8%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-4,4%).

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iulie 2026, comparativ cu luna precedentă, a crescut, pe ansamblu, cu 7,0%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+12,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+7,6%) şi la vânzările de produse nealimentare (+4,1%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna iulie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 0,8%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+2,2%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+0,9%). Vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 0,1%.