România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Miza este uriașă: aproximativ 60 de miliarde de euro, bani pe care țara îi va putea direcționa acolo unde are cea mai mare nevoie. Vorbim despre dezvoltarea regiunilor și a zonelor rurale, reforme, securitate și protecția frontierelor.

Peste 30 de miliarde de euro din fonduri europene, plus bani de la buget, au fost alocate României prin politica de coeziune, pentru investiții în școli, spitale, drumuri, digitalizare sau locuri de muncă. Până acum, țara noastră a atins un nivel de absorbție peste media europeană.

Din 2028, am putea primi o alocare record de peste 60 de miliarde de euro. Fondurile urmează însă să fie împărțite diferit.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dacă vrei să folosesti banii mai mulți pentru programe regionale poti să aloci acolo , dacă vrei pentru bani pentru dezvoltare rurală poți să aloci mai mulți - dacă vrei să aloci bani de tip PNRR - bazate pe performanță - cu acea dualitate , evident poti să faci.

Comisia va da banii în funcție de nevoile reale

Cu alte cuvinte, Comisia va da banii în funcție de nevoile reale, dar și de prioritățile fiecărui stat membru. Investițiile ar trebui să reducă si decalajele intre regiuni.

Roxana Mînzatu, Vicepreședinta Comisiei Europene: Avem regiunea Capitalei cu un PIB al zonei care este aproape dublu față de media europeană și tot în România la granița de est , regiunea nord-est în Moldova, o regiune cu un PIB la nici jumătate față de media europeană

Până pe 26 februarie, România ar trebui să aibă o imagine mai clară despre cum va cheltui aceste fonduri. Între timp, țara noastră asteaptă noi bani din PNRR, în jur de 2,6 miliarde de euro, la începutul anului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













