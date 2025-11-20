Organizarea de voiaje organizate, individuale sau de grup, către Rusia, este interzisă în UE. Nou pachet de sancțiuni

20-11-2025 | 23:04
moscova
Getty

Cel de-al 19-lea ”pachet” de sancţiuni impus de către Uniunea Europeană Rusiei - care interzice organizarea sau promovarea de voiaje turistice individuale sau de grup către Rusia - a fost publicat joi în Jurnalul Oficial al UE, scrie Le Figaro.

 

Turismul către Rusia scăzuse deja foarte puternic înaintea pandemiei covid-19 şi invaziei Ucrainei.

În 2022, Rusia a fost vizitată de doar 200.100 de turişti străini, o cădere de la peste cinci milioane în 2019, anunţa Asociaţia tur-operatorilor din Rusia (ATTOR), potrivit unor date de la grănicerii ruşi.

Începând de joi, agenţiile de voiaj sunt obligate să se conformeze acestor restricţii.

AMENZI ŞI ÎNCHISOARE

”Sancţiunile vizează atât voiaje de grup, cât şi voiaje individuale şi interzic publicitatea acestor servicii şi activitatea însoţitorilor turiştilor ruşi”, declară ziarului online Sofia Sega preşedinta Asociaţiei voiagiştilor şi agenţiilor de voiaj ”Union Avenir du Tourisme” Pavlina Ilieva.

Anumite agenţii bulgare continuau să opereze către Rusia, în pofida Războiului din Ucraina.

În Bulgaria, contravenienţii pot fi amendaţi cu până la un milion de leva (aproximativ 510.000 euro), iar în anumite cazuri pot fi condamnaţi la închisoare, potrivit postului privat bulgat bTV.

SCĂDEREA CERERII

Agenţiile turstice constată că cererea nu dispare definitiv, mai ales către destinaţiile Moscova şi Sankt Petersburg.

”Nu dispunem de date exacte, dar există în continuare turism în Rusia, datorită călători asiatici”, declară directoarea de vânzări a echipei ”ţările nordice” de la Marco Vasco, specializată în călătorii personalizate, Mailys Lauru.

”Noi nu suntem autorizaţi să vindem voiaje în Rusia”, precizează ea.

Unele cereri provin de la călători prost informaţi despre situaţia din Rusia, iar alţii, conştienţi de faptul că este dificil să rezerve, fac apel la agenţie să organizeze zboruri prin Turcia sau să-i ajute în demersuri de obţinerea vizei.

Înaintea pandemiei covid-19, Marco Vasco primea în medie 40 de cereri lunar de voiaj în Rusia.

În 2021, mai primea doar 15 pe lună, iar în prezent cinci-şase pe lună.

Evaneos - o platfornă care pune în legătură călători şi agenţii locale în vederea unor călătorii personalizate - ”nu propune, în prezent, voiaje în Rusia”.

În condiţiile actuale, platforma nu intenţionaează să deschidă această destinaţie şi nu dispune de agenţii locale în Rusia.

”Nu primim cereri de la călători către această destinaţie”, dă ea asigurări.

Pentru a continua să răspundă unor aşteptări ale unor vizitatori interesaţi de experienţe asemănătoare, agenţia propune destinaţii ca Georgia sau Kîrgîzstan - care înregistrează o creştere cu 80% a cererilor în 2025 faţă de 2024.

”APROAPE CĂ NU MAI AVEM CĂLĂTORI FRANCOFONI”

La Sankt Petersburg, ghidul francofon Anwar Tuiek, în vârstă de 35 de ani, observă o scădere clară a clientei internţaionale.

Ministerul francez de Externe nu recomandă, în mod oficial, turismul în Rusia.

”Din nefericire, aproape nu mai avem deloc turişti francofoni care să vină să ne viziteze ţara”, declară el.

Turiştii francezi sunt înlocuiţi în prezsent de câţiva vizitatori din Algeria sau Tunisia, un flux foarte limitat, spune el.

”Agenţiile de voiaj franceze nu mai lucrează cu Rusia. Este complicat la nivelul zborurilor şi plăţilor. există în continuare persoane care găsesc ghizi, fără să treacă prin agenţii”, declară el.

Din cauza prăbuşirii clientelei, unii ghizi turistici şi-au transformat activitatea într-un hobby, iar alţii au renunţat la meserie.

Sursa: News.ro

