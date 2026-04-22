La un concurs organizat în Slovenia, cățelul Tobi a trecut cu bine de o testare foarte grea și este pregătit acum să ajute oamenii.

Tobi a fost adus din Austria de când era doar un pui și special pregătit să devină câine de intervenție. A început antrenamentele alături de Gabriela, stăpâna lui, în comuna Aiton din județul Cluj.

Gabriela Munteanu, stăpâna lui Tobi: De când am ajuns cu el acasă am început să lucrez cu el, exerciții, care să ne construiască relația, să aibă încredere în mine, să vină când îl chem.

Ce poate face Tobi

Tobi poate salva persoane prinse sub dărâmături după cutremure sau explozii, sau oameni rătăciți în zone montane greu accesibile. Dar și victime surprinse de avalanșe sau dispărute în urma unor dezastre naturale.

Pregătirea pentru testul internațional din Slovenia a durat mai bine de un an. Examenul, numit „Mission Readiness”, este una dintre cele mai exigente evaluări pentru câinii de căutare-salvare.

Rares Munteanu, Asociația Underdogs: Ai un drum de 400 de metri și o suprafață totală de undeva la 4 hectare de căutat în jumătate de oră. Aici în 24 de ore ai de căutat 3 zone de 6 hectare.

Practic, certificarea „Mission Ready” atestă că echipa poate fi trimisă în misiuni operative, inclusiv în intervenții internaționale. La nivelul Federației Internaționale a Câinilor de Căutare și Salvare există o listă restrânsă de echipe acreditate pentru astfel de misiuni, aproximativ 40 la nivel mondial. Printre acestea se află acum și Tobi, din România.

El este și în baza de date a autorităților din țara noastră pentru a fi solicitat în cazul misiunilor.

Florian Giurgeca, Asociația Națională a Instructorilor Canini Profesioniști: În România este nevoie de așa ceva. Un câine poate ajunge unde nu poate ajunge omul.

Certificarea poate fi obținută doar de câinii cu vârsta de până la 7 ani.