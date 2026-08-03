În cursul lunii iulie au avut loc intrări de 988 milioane de euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor şi altele, scrie Agerpres.

Totodată, ieşirile au totalizat 1,251 miliarde de euro şi au reprezentat modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută, în valoare de aproximativ 697 milioane de euro, precum şi alte operaţiuni.

Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone

Potrivit BNR, nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiei preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 11,742 miliarde de euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) au fost de 74,972 miliarde de euro la 31 iulie 2026, faţă de 75,259 miliarde de euro la 30 iunie 2026.

BNR precizează că plăţile scadente în luna august 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează aproximativ 1,468 miliarde de euro.