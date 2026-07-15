În primele patru luni, datoria externă totală se majorase cu peste un miliard de euro, ajungând până la 229,5 miliarde de euro, notează News.ro.

Trebuie precizat faptul că datoria externă a României nu cuprinde doar banii împrumutați de către Guvern sau alte instituții ale statului, ci și datoriile acumulate de mediul privat. De exemplu, în această categorie pot intra creditele luate de firmele românești de la băncile din afara țării.

Potrivit datelor BNR, în primele cinci luni din acest an datoria externă totală s-a mărit cu 2,451 miliarde de euro, până la 230,914 miliarde de euro. Astfel, datoria externă pe termen lung a însumat 183,922 miliarde la 31 mai 2026 (79,6% din totalul datoriei externe), în creştere cu 2% faţă de 31 decembrie 2025, în timp ce datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2026 nivelul de 46,992 miliarde de euro (20,4% din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,4% faţă de 31 decembrie 2025.

INS arată că rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5% în perioada ianuarie-mai 2026, comparativ cu 18,4% în anul 2025. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 mai 2026 a fost de 6 luni, nivel similar cu cel de la 31 decembrie 2025.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2026 a fost de 102,4%, comparativ cu 104,4% la 31 decembrie 2025, potrivit datelor INS.

În perioada ianuarie-mai 2026 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 11,425 miliarde de euro, comparativ cu 12 miliarde de euro în perioada ianuarie-mai 2025.

Balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 536 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent similar, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 146 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a consemnat un deficit mai mic cu 264 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2,195 miliarde euro (comparativ cu 2,913 miliarde de euro în perioada ianuarie – mai 2025), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 2,540 miliarde eu-ro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 345 milioane euro, potrivit datelor BNR.