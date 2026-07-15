Economistul-șef al BNR contestă amenda record dată băncilor în cazul ROBOR: Argumentele Consiliului Concurenței nu rezistă

Stiri Economice
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Valentin lazea inquam photos alexandru busca
Inquam Photos / Alexandru Busca

Economistul-șef al Băncii Naționale a României, Valentin Lazea, contestă argumentele care au stat la baza sancțiunii aplicate de Consiliul Concurenței celor zece bănci presupusa coordonare în stabilirea indicelui ROBOR.

autor
Adrian Popovici

Valentin Lazea susține, în analiza sa, că argumentele utilizate de Consiliul Concurenței sunt „extrem de discutabile” și că acestea „nu rezistă la o analiză detaliată”.

„Argumentele utilizate de Consiliul Concurentei în rechizitoriul său la adresa sistemului bancar sunt extrem de discutabile și nu rezistă la o analiză detaliată”, explică Valentin Lazea.

Poziția economistului șef al BNR vine după ce, la începutul scandalului, banca centrală a solicitat clarificări suplimentare din partea Consiliului Concurenței în ceea ce privește ancheta desfășurată, avertizând că modul în care a fost prezentată decizia poate genera „confuzii, așteptări nerealiste sau acuzații nefondate”, cu potențiale efecte asupra stabilității financiare.

Investigația Consiliului Concurenței, începută în 2022, într-o perioadă în care ROBOR depășise pragul de 8%, pe fondul inflației ridicate și al majorării dobânzilor în întreaga regiune, a stabilit că zece bănci au făcut schimb de informații confidențiale privind stabilirea ROBOR. Potrivit autorității, chiar și o modificare de numai câteva sutimi de punct procentual ale indicelui poate produce costuri semnificative pentru populație, companii și instituții publice, având în vedere volumul mare al creditelor.

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De ce spune Valentin Lazea că analiza Consiliului Concurenței este greșită

Unul dintre principalele argumente invocate de Lazea este că există o confuzie între cotațiile ROBOR și tranzacțiile efectiv realizate pe piața interbancară.

Acesta explică faptul că ROBOR reprezintă dobânda la care băncile sunt dispuse să își împrumute reciproc fonduri și că există niveluri diferite ale indicelui în funcție de scadență, de la o zi până la 12 luni. În mod firesc, explică economistul, dobânzile pentru perioade mai lungi sunt mai ridicate decât cele pentru împrumuturile pe termen foarte scurt, deoarece riscul crește odată cu durata creditării.

Potrivit lui Lazea, faptul că într-o anumită zi nu au loc tranzacții la scadențe precum trei sau șase luni nu înseamnă că respectivele cotații sunt fictive. El subliniază că, în România, cotațiile ROBOR sunt ferme, ceea ce înseamnă că băncile sunt obligate să execute tranzacțiile la dobânzile pe care le-au cotat dacă apare o contraparte dispusă să accepte oferta.

În opinia sa, analiza Consiliului Concurenței compară în mod eronat ROBOR la trei luni cu media tranzacțiilor efectuate la scadențe foarte scurte, unde există în mod obișnuit mai multe operațiuni. O astfel de comparație, susține economistul, tratează implicit ROBOR la trei luni ca fiind o valoare artificială, deși cele două categorii de dobânzi reflectă produse diferite și nu ar trebui comparate direct.

ROBOR și ROBID evoluează împreună, susține economistul BNR

Valentin Lazea respinge și ipoteza potrivit căreia băncile ar fi avut interesul să majoreze artificial ROBOR pentru a-și crește câștigurile. El explică faptul că regulile pieței monetare stabilesc limite clare între ROBOR, dobânda la care băncile acordă împrumuturi altor bănci, și ROBID, dobânda la care sunt dispuse să atragă fonduri. În aceste condiții, o bancă ce ar majora semnificativ ROBOR ar fi obligată să suporte și un cost mai ridicat atunci când se împrumută, ceea ce ar anula avantajul economic al unei asemenea strategii.

Din acest motiv, economistul consideră că instituțiile de credit nu aveau un stimulent economic real pentru a supraevalua nivelul ROBOR.

Schimbul de informații dintre bănci nu este o practică anticoncurențială

Un alt punct criticat de Lazea privește schimbul de informații dintre bănci în perioada fixingului zilnic al dobânzilor. Economistul afirmă că acest proces este necesar pentru stabilirea unui nivel cât mai apropiat de realitate al dobânzilor din piața monetară. Potrivit acestuia, fiecare bancă cunoaște doar propria situație de lichiditate și nu are informații complete despre volumul total al lichidității din sistem. Vizualizarea cotațiilor celorlalți participanți ar contribui, astfel, la procesul de „descoperire a prețului”, fără a însemna automat o coordonare a deciziilor comerciale.

În opinia sa, dacă acest schimb de informații nu ar exista, diferențele dintre cotațiile băncilor ar putea fi chiar mai mari, iar riscul apariției unor valori extreme ale ROBOR ar crește.

Critici privind metodologia de calcul a prejudiciului

Valentin Lazea contestă și modul în care Consiliul Concurenței estimează prejudiciul produs de presupusa coordonare dintre bănci.

Acesta susține că autoritatea pornește de la diferența dintre ROBOR la trei luni și media tranzacțiilor interbancare realizate într-o anumită zi, extrapolând apoi această diferență pentru perioade lungi de timp.

În opinia economistului, o astfel de abordare ignoră faptul că nivelul dobânzilor se modifică permanent în funcție de factori precum inflația, lichiditatea din sistem, politica monetară sau poziția de trezorerie a fiecărei bănci. Din acest motiv, el apreciază că extrapolarea acelei diferențe reprezintă o eroare metodologică și că nu există un reper obiectiv care să permită stabilirea unei valori „corecte” a prejudiciului.

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Sursa: OpiniiBNR.ro

Etichete: BNR, consiliul concurentei, robor,

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