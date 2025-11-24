Revolut, evaluare uriașă de 75 miliarde dolari după ultima rundă de vânzare de acțiuni

Banca digitală Revolut a anunţat finalizarea vânzării de acţiuni, compania fiind evaluată la 75 de miliarde de dolari.

”Revolut, liderul global în domeniul fintech, cu peste 65 de milioane de clienţi în întreaga lume şi peste 4,5 milioane în România, a anunţat astăzi finalizarea vânzării de acţiuni, evaluând compania la 75 de miliarde de dolari”, anunţă banca.

Tranzacţia a fost condusă de Coatue, Greenoaks, Dragoneer, Fidelity Management & Research Company, cu participarea unui grup de investitori de talie mondială, inclusiv Andreessen Horowitz (cunoscut şi sub numele de a16z), Franklin Templeton şi T. Rowe Price Associates, Inc.

Această vânzare a inclus şi investiţii din partea NVentures, divizia de capital de risc a NVIDIA, consolidând colaborarea Revolut cu liderul global în tehnologie în domenii cheie, inclusiv inteligenţa artificială.

Actualii angajaţi ai companiei au avut astfel posibilitatea de a vinde din acţiunile deţinute, în cadrul acestei noi tranzacţii. Revolut a realizat până acum cinci runde de vânzare care au vizat acţiuni deţinute de angajaţii săi.

Evaluarea de 75 de miliarde de dolari este susţinută de evoluţia susţinută a companiei şi de o performanţă financiară solidă, menţionează banca. Veniturile Revolut în 2024 au crescut cu 72%, ajungând la 4,0 miliarde de dolari, iar profitul înainte de impozitare a crescut cu 149%, ajungând la 1,4 miliarde de dolari. Acest parcurs a continuat şi în 2025, astfel că baza globală de clienţi retail a depăşit 65 de milioane, în timp ce Revolut Business a atins venituri anualizate de 1 miliard de dolari.

În 2025, Revolut a marcat, de asemenea, o serie de etape în expansiunea globală - obţinerea autorizaţiei bancare finale în Mexic, licenţa bancară în Columbia şi viitoarea lansare în India.

Potrivit Revolut, cu aceste realizări, compania a accelerat pe pieţele cheie, apropiindu-se tot mai mult de obiectivul de a construi prima bancă cu adevărat globală din lume.

”Această etapă importantă oglindeşte progresul remarcabil pe care l-am făcut în ultimele 12 luni în concretizarea viziunii noastre de a construi prima bancă cu adevărat globală, deservind 100 de milioane de clienţi în 100 de ţări”, a comentat Nik Storonsky, CEO şi cofondator al Revolut.

Revolut Bank UAB este o bancă europeană licenţiată, cu sediul central în Lituania, autorizată şi supravegheată de Banca Lituaniei şi de Banca Centrală Europeană (BCE). Lansată în 2015, în Regatul Unit, Revolut a oferit iniţial schimburi valutare şi transferuri de bani. Azi, peste 65 de milioane de clienţi din lume folosesc zeci de produse Revolut şi realizează mai mult de un miliard de tranzacţii pe lună, la nivel global. 

Sursa: News.ro

