Măsurile vin în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa încearcă să facă față concurenței tot mai puternice din partea constructorilor chinezi, notează Financial Times.

Grupul german anunțase deja că intenționează să desființeze aproximativ 50.000 de posturi în Germania până la sfârșitul anului 2030 și să reducă producția anuală din țară cu 500.000 de automobile. Potrivit publicației germane Manager Magazin, compania analizează acum eliminarea altor aproximativ 50.000 de locuri de muncă, astfel încât numărul total al posturilor desființate ar putea ajunge la 100.000.

Planul de restructurare vine după vânzarea diviziei de motoare navale Everllence către fondul american de investiții Bain Capital, tranzacție care va aduce Volkswagen încasări de aproximativ 7,4 miliarde de euro.

Directorul general Oliver Blume urmărește simplificarea structurii grupului și concentrarea activității asupra producției de automobile, fiind așteptate și alte vânzări de active pentru a consolida poziția financiară a companiei.

Constructorii auto europeni sunt supuși unei presiuni tot mai mari din partea mărcilor chineze, care au ajuns să reprezinte aproape unul din zece automobile noi vândute în Europa în primele cinci luni ale anului, potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Volkswagen a refuzat să comenteze informațiile privind noile măsuri de restructurare. Detaliile planului urmează să fie prezentate Consiliului de Supraveghere al companiei pe 9 iulie.

„Aspectele aflate în discuție sunt analizate și aprobate de organismele de conducere competente. Nu vom comenta înainte de finalizarea acestui proces”, a transmis compania.