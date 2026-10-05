Potrivit MApN, 10.000 de rezervişti cu domiciliul în Bucureşti şi în judeţul Ilfov se vor prezenta la unităţile stabilite doar la data înscrisă în ordinul de chemare pentru a participa, pe durata unei zile, la secvenţe de pregătire.

Ordinele pentru chemarea rezerviştilor vor fi înmânate de reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 446/2006, rezerviştii au obligaţia să participe la antrenamentele şi exerciţiile de evaluare a rezervei.

De asemenea, angajatorii au obligaţia de a asigura prezenţa rezerviştilor salariaţi prin acordarea unui concediu suplimentar plătit, cu durata de o zi, în baza adeverinţei eliberate de centrul militar.

Exerciţiile de tip MOBEX se planifică şi se organizează în fiecare an, vizând, în principiu, până la zece judeţe.

În cadrul acestora este verificat modul de realizare a completării cu resurse umane şi materiale a structurilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, precizează MApN.

Ultimul exerciţiu de mobilizare în Bucureşti şi judeţul Ilfov a avut loc anul trecut şi a inclus, pentru minimizarea impactului socio-economic, doar o parte dintre unităţile dislocate în zonă.

Anul acesta sunt planificate unităţile militare care nu au fost verificate în cadrul exerciţiului de mobilizare MOBEX B-IF-25.

''Pentru a evita dezinformarea şi ştirile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activităţi, reiterăm că astfel de exerciţii au caracter de rutină şi recomandăm cetăţenilor să se informeze din surse oficiale'', transmite Ministerul Apărării.