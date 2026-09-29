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Individul a ajuns în atenția polițiștilor după ce fiica unei femei de 84 de ani a sunat la 112 și a spus mamei sale i-au fost furați cerceii din urechi, smulși de către un bărbat. Suspectul de 44 de ani a fost găsit rapid cu ajutorul camerelor de supraveghere din blocul unde s-a întâmplat.

În aceleași imagini se vede cum repetă gestul violent asupra altei femei și reușește să fure unul dintre cercei, apoi iese din bloc. Deși victimele încearcă să-l oprească, nu reușesc. Și nu s-a oprit aici, în aceeași zi, spre seară, în același sector, bărbatul a urmărit o femeie de 68 de ani și a atacat-o. A reușit să-i fure și ei bijuteriile, dar a fost surprins de camerele stradale și de această dată.

Individul a fost prins și reținut de oamenii legii și marți va ajunge în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Nu e prima dată când ajunge în atenția autorităților, încă din 2016 a fost cercetat pentru mai multe fapte de tâlhărie calificată. În total a stat după gratii aproximativ 6 ani.