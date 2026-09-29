Fostul boxer profesionist ucrainean a formulat cererea pe fondul îngrijorării conform căreia o parte din bunurile actriţei decedate ar putea fi pierdute, potrivit site-ului TMZ, citat de Agerpres.

În cererea sa de numire ca tutore temporar, Kliciko a afirmat că are dreptul la întreaga avere care face obiectul procedurii succesorale, în California.

Ce susține fostul boxer despre bunurile actriței

În documentele consultate de TMZ, Kliciko menţionează că agenţii federali au pătruns în locuinţa lui Hayden în cadrul unei anchete în curs de desfăşurare şi i-au confiscat bunurile. Din acest motiv, fostul boxer doreşte să acţioneze în calitate de reprezentant al patrimoniului actriţei pentru a putea recupera respectivele bunuri odată cu încheierea anchetei.

Fostul partener al lui Hayden a menţionat în documente că, înainte de a deceda, protagonista din "Heroes" a apelat la un serviciu de securitate pentru a-şi proteja locuinţa şi bunurile din aceasta, "din cauza îngrijorării documentate că un individ reuşise să pătrundă fără autorizaţie pe proprietatea" ei.

De asemenea, documentul menţionează că o companie a schimbat încuietorile după moartea actriţei "şi că, din precauţie", hainele de designer şi accesoriile folosite în cadrul apariţiilor publice "au fost mutate în alt loc".

Sportivul a afirmat că "este de aşteptat ca respectivul individ să continue să încerce să-şi însuşească în mod abuziv bunuri din cadrul patrimoniului lui Hayden".

"Având în vedere rezonanţa publică deosebită pe care o are patrimoniul lui Hayden, este necesar să fie numit de îndată un reprezentant personal care să păzească şi să protejeze locuinţa şi bunurile actriţei", a subliniat fostul său partener.

Kaya nu numai că va moşteni articolele confiscate sau dispărute, dar, întrucât Hayden a decedat fără testament, va fi singura moştenitoare a tuturor bunurilor acesteia, inclusiv a apartamentului său din West Hollywood.

În octombrie 2013, Hayden Panettiere şi-a anunţat logodna cu Kliciko, iar în decembrie 2014 ea a născut-o pe Kaya.

Hayden Panettiere a murit la 36 de ani

Hayden Panettiere a decedat în Carolina de Sud la 16 august, la vârsta de 36 de ani, în urma unei supradoze accidentale provocate de un amestec de medicamente care includea fentanil, conform rezultatelor autopsiei.

Panettiere a început să joace în copilărie şi a avut o bogată carieră în televiziune şi cinema. Ea a jucat, printre altele, în drama cu supereroi "Heroes", în serialul TV de succes "Nashville" - cu două nominalizări la Globurile de Aur -, dar şi în "Bring It On: All Or Nothing", "Remember the Titans", "Raising Helen", "Ice Princess", "Scream" sau în "Sleepwalker".

Actriţa a vorbit deschis despre dificultăţile cu care s-a confruntat în viaţa personală în cartea sa de memorii intitulată "This Is Me: A Reckoning", publicată în luna mai.