Proiect de modificare a legii pensiilor. Românii care ar urma să aibă un nou venit. DOCUMENT

03-12-2025 | 11:34
oameni pe strada
Agricultorii din zonele necooperativizate dar care au cotizat la sistemul publicînainte de 1990 ar putea fi incluși în sistemul public de pensii. Propunerea se află pe agenda Senatului.

Adrian Popovici

Agricultorii din zonele necooperativizate care au cotizat înainte de 1990 ar putea fi incluși în sistemul public de pensii. O propunere legislativă în acest sens, privind modificarea și completarea Legii nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, a fost înregistrată la Senatpentru dezbatere pe 27 noiembrie.

În 1977 a fost adoptată Legea 5/1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale ţăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate. Această lege stabilea că este obligatoriu să fii asigurat la sistemul de pensii şi să achiţi contribuţiile aferente calităţii de asigurat, arată inițiatorii proiectului.

„Statul prin reglementările ulterioare practic a <uitat> această categorie (…) În anul 2000, odată cu noua legislaţie, nu s-a rezolvat problema ţăranilor care au avut calitatea de asiguraţi obligatoriu în baza Legii 5/1977. Astăzi avem persoane cu vârsta onorabilă de peste 75 ani care au cotizat la sistemul de asiguări obligatoriu înainte de 1990 care nu beneficiază de vreun venit: nici ajutor social, întrucât deţin o suprafaţă de teren mai mare de 1.000 mp, nici de indemnizaţie de handicap, întrucât nu se încadrează, dar capacitatea de a-şi procura prin muncă strictul necesar este extrem de diminuată. Arătăm că aceste persoane nu pot beneficia nici de alte facilităţi la serviciile publice şi nici de alte tipuri de ajutoare”, se arată în expunerea de motive.

Cum s-ar putea modifica legea pensiilor

Mai exact, parlamentarii arată că există persoane de peste 75 de ani care care au cotizat la sistemul de asigurări obligatoriu înainte de 1990 și care nu beneficiază de vreun venit date fiind condițiile actuale din legislație. În aceste condiții, modificarea legii pensiilor va face ca:

  • perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii 5/1977 și până la abrogarea acesteia (prin Legea 80/1992) va fi recunoscută ca stagiu de cotizare la sistemul de pensii;
  • stagiul minim de cotizare va fi de minimum 10 ani;
  • documentele necesare pentru obținerea pensiilor să fie obținute mai ușor.

Proiectul a primit avizul pozitiv din partea Consiliului Economic și Social și negativ de Consiliul Legislativ. Consiliul Fiscal a solicitat o serie de documente înainte de a-și comunica decizia.

Dată publicare: 03-12-2025 11:34

