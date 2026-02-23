Acest tarif urmează să fie înmulţit cu coeficientul zonei, care va fi: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C şi 1,5 pentru zona D.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, informa recent că va propune Consiliului General un proiect privind actualizarea preţului chiriilor pentru cele peste 4.000 de locuinţe de la Administraţia Fondului Imobiliar, care în prezent variază de la 115 lei lunar pentru o garsonieră la 171 lei lunar pentru un apartament cu trei camere.

Tariful de bază va fi de 8 lei/mp pentru suprafaţa locuibilă, suprafaţa antreului, culoarului verandei, bucătăriei, camerei de baie sau debaralei, precum şi pentru suprafaţa teraselor, pivniţelor sau boxelor.

Pentru suprafaţa garajelor tariful de bază va fi de 10 lei/mp.

Proiectul care urmează să fie dezbătut de CGMB prevede aprobarea contractului-cadru de închiriere a locuinţelor convenabile aflate în administrarea entităţilor juridice ce funcţionează în baza hotărârilor CGMB.

Contractele de închiriere ajunse la termen se vor prelungi cu cinci ani, în cazul în care locatarii au plătit la zi toate obligaţiile (chirie, întreţinere, utilităţi). De asemenea, locatarii vor trebui să prezinte actul de identitate şi dovada veniturilor.

Valabilitatea contractelor de închiriere este de cinci ani de la data încheierii noii convenţii, cu posibilitatea de prelungire pentru aceeaşi perioadă.

Noile tarife vor fi aplicate şi pentru locuinţele sociale, locuinţele de necesitate aflate în administrarea entităţilor juridice ce funcţionează în baza hotărârilor CGMB, cu respectarea prevederilor legale.

Contractele de închiriere vor fi reziliate înainte de termenul stabilit în cazurile în care locatarul: nu achită timp de trei luni consecutiv chiria sau obligaţiile ce-i revin din cheltuielile comune, a pricinuit stricăciuni însemnate locuinţei, are un comportament care "face imposibilă convieţuirea" cu celelalte persoane din imobil.

Conform primarului general al Capitalei, chiriile pentru locuinţele de la Administraţia Fondului Imobiliar nu au mai fost actualizate din anul 2007.

"Anul trecut, AFI/PMB a încasat din chirii cca. 50 de milioane de lei. În urma acestor actualizări, estimăm că AFI va încasa cca. 500 milioane de lei. Nu este deloc puţin! Voi promova acest proiect pe ordinea de zi", a transmis Ciucu,în urmă cu două săptămâni, într-o postare pe Facebook.

Creșteri de aproape 10 ori comparativ cu tarifele inițiale

Potrivit primarului general, chiria pentru o garsonieră costă în prezent 115 lei, pentru circa 35 de metri pătraţi, iar după actualizare se va ridica la 980 de lei în zona A (zona centrală) şi 560 de lei în zona C.

Pentru un apartament cu două camere chiria este de 147 de lei pentru 56 de metri pătraţi, propunându-se creşterea la 1.568 de lei în zona centrală şi la 896 de lei în zona C, iar pentru o locuinţă cu trei camere de la 171 de lei pentru 70 de metri pătraţi se vizează o majorare a chiriei la 1.960 de lei în zona centrală şi 1.120 de lei în zona C.

Primăria Capitalei informa de asemenea că preţul ar urma să crească de la 0,85 lei/mp, cât e în prezent, la 8 lei/mp (înmulţit cu coeficientul de zonă).

Raportat la piața liberă chiriile rămân mult sub prețurile reale

Raportat la piața liberă, chiar și noile tarife propuse rămân, în multe cazuri, sub nivelul chiriilor practicate în mod obișnuit în București, mai ales în zonele centrale.

În prezent, o garsonieră „normală” (35-40 mp) în zona A se închiriază, în medie, între 350 și 500 de euro pe lună (aproximativ 1.750–2.500 lei), în funcție de dotări și vechimea imobilului, arată datele Imobiliare.ro.

Un apartament cu două camere în centru sau în zone bine cotate ajunge frecvent la 600–900 de euro (3.000–4.500 lei), iar unul cu trei camere poate depăși 1.000 de euro lunar. P

rin comparație, nivelurile vehiculate în proiect – 980 de lei pentru o garsonieră în zona A sau 1.568 de lei pentru două camere – rămân la aproximativ jumătate sau chiar sub jumătate din prețurile medii din piața privată.

Diferența este și mai vizibilă în zonele secundare. În cartierele din zona C sau D, o garsonieră se închiriază, în mod obișnuit, între 250 și 350 de euro (1.250–1.750 lei), iar un apartament cu două camere între 400 și 600 de euro (2.000–3.000 lei).

Chiar și după majorare, nivelul de 560 de lei pentru o garsonieră în zona C sau 896 de lei pentru două camere rămâne semnificativ sub media pieței.