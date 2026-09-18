Berkshire Hathaway a anunțat vineri că Warren Buffett, în vârstă de 96 de ani, se retrage din funcția de președinte, cu efect imediat, și va prelua rolul de președinte emerit. În locul său vine fiul său, Howard G. Buffett, așa cum era de așteptat de ani de zile, arată Yahoo Finance.

Howard Buffett, în vârstă de 71 de ani, este văzut ca „gardianul" culturii unice Berkshire create de tatăl său și de Charlie Munger de-a lungul deceniilor. El are un CV managerial extins, de la relații cu investitorii la Archer Daniels Midland până la funcția de membru al consiliului de administrație al Coca-Cola, unde a activat 17 ani. De asemenea, este președinte și CEO al Fundației Howard G. Buffett, fondată în 1999.

Howard Buffett este conștient că tranziția îi va schimba viața, care a constat mult timp în călătorii frecvente pentru proiecte filantropice, alături de rutina zilnică de fermier care își lucrează propriul pământ. „Am fost în 155 de țări. Sunt mult pe drumuri. Am fost în Ucraina de cinci ori în 2022 și de cinci ori în 2023. Acelea sunt călătorii pe care nu le voi mai face", spunea el în 2024.

„Va trebui să țin cont că trebuie să fiu prezent pentru a-mi face treaba la Berkshire și e responsabilitatea mea. Cred că nivelul de risc al ceea ce fac în viața mea astăzi probabil va scădea", a spus Buffett. „Nu voi conduce compania ca președinte neexecutiv. Treaba mea va fi să îl sprijin [pe viitorul CEO Greg Abel] în orice mod pot."

Berkshire Hathaway este un conglomerat vast, implicat în operarea uneia dintre cele mai importante căi ferate din SUA, Burlington Northern, până la sprijinirea pieței imobiliare prin Clayton Homes.