Investiţia va fi amplasată în parcul de dezvoltare inteligentă situat la periferia fostului oraş minier Baia Sprie şi aflat în administrarea Societăţii Comerciale Parcuri Industriale Maramureş, entitate din subordinea CJ.

"Când am vorbit despre parcurile de specializare inteligentă am spus că voi fi mulţumit atunci când vom vedea firme care construiesc şi oameni care vin dimineaţa la muncă. Semnarea unui contract de concesiune ne apropie de acel moment. Holisun SRL a concesionat o parcelă de 9.210 mp, unde pregăteşte o investiţie în fabricarea de acumulatori şi baterii, dar şi în dezvoltarea de software la comandă. Proiectul prevede o investiţie de 5,5 milioane de euro şi crearea a 30 de locuri de muncă. Mă bucur sincer să văd că efortul făcut pentru aceste parcuri începe să primească răspuns din partea investitorilor. Ne-am asumat cheltuieli importante şi decizii dificile pentru a pregăti terenurile şi infrastructura. Am făcut-o cu gândul că, după noi, trebuie să vină firmele cu investiţiile lor şi să apară oportunităţile pe care oamenii le aşteaptă", a scris Gabriel Zetea, pe pagina sa de socializare.

Preşedintele CJ Maramureş a punctat că viitoarea investiţie reprezintă o oportunitate pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în domeniul tehnic.

"Pentru cineva care îşi caută de lucru, un asemenea proiect poate însemna şansa de a rămâne aproape de familie. Pentru un tânăr care se pregăteşte într-un domeniu tehnic, poate fi un motiv să îşi construiască viitorul aici. La aceşti oameni mă gândesc când discutăm despre dezvoltarea economică a Maramureşului şi despre banii pe care îi investim în ea. (...) Urmează partea pe care o aşteptăm cu toţii: realizarea proiectului, începerea producţiei şi angajarea oamenilor. Vom fi alături de investitori în paşii care ţin de noi", a mai spus Zetea.

La nivelul judeţului Maramureş, se află în stadiu avansat de pregătire un număr de patru parcuri inteligente, situate în localităţile Târgu Lăpuş, Fărcaşa, Şomcuta Mare şi Baia Sprie, cel din urmă fiind dat deja în exploatare.

Toate investiţiile sunt susţinute printr-o finanţare a Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, prin programul REGIO Nord-Vest.