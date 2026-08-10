Până acum au ridicat banii strânși în aceste conturi peste 350 de mii de persoane care au ajuns deja la vârsta pensionării. Doar anul acesta se mai poate retrage întreaga sumă acumulată.

Pentru prima dată în istorie, câștigul total al tuturor celor care au Pilonul 2 a depășit pragul de 100 de miliarde de lei.

Corespondent Știrile PRO TV: „La finalul lunii iulie, activele totale din fondurile de pensii private au ajuns la aproape 247 de miliarde de lei. Din acești bani, 108,6 miliarde reprezintă doar câștigul.”

Vedem în grafic evoluția Pilonului 2. Au fost și perioade cu scăderi - ultima chiar anul acesta, odată cu izbucnirea conflictului din Iran, dar și o revenire în ultimele luni.

În timp ce două treimi din bani sunt investiți de administratori în titluri de stat, peste un sfert sunt investiți în companii listate la Bursa de Valori București - care a avut o evoluție spectaculoasă. Asta a cântărit mult în creșterea profitului.

Peste 350.000 de români au ajuns la vârsta pensionării

8,5 milioane de participanți sunt în total la Pilonul 2. 350 de mii au ajuns deja la vârsta pensionării și au ridicat banii cu care au contribuit și câștigurile aferente.

În ultimul an, plata MEDIE pentru cei care au ieșit la pensie a fost de aproximativ 40.000 de lei, adică în jur de 7.500 de euro. Deși diferența nu mai e așa mare, sunt mai mulți cei care au ales să retragă întreaga sumă din cont, decât cei care au preferat plățile eșalonate, pe maximum 5 ani.

George Moț, expert pensii private: „Diferența între a retrage plata unică și plata eșalonată se rezumă la taxele și impozitele pe care le ai de plătit către stat. Dacă alegi plata unică, vei plăti atât contribuția la sănătate, CASS, cât și impozitul, mult mai mari. Dacă alegi plată eșalonată, poți să eșalonezi ratele astfel încât să plătești chiar 0, să încasezi toată suma din contul tău de pensie privată.”

Doar anul acesta cei care ies la pensie mai pot retrage întreaga sumă. Trebuie să plătească însă 10% CASS și 10% doar din partea de profit.

De anul viitor intră în vigoare noua lege pentru plata pensiilor private. Participanții vor putea retrage cel mult 30% din sumă la vârsta pensionării, iar sub forma de plăți lunare.