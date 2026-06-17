Acum benzina a ajuns la 8 lei și 50 de bani litrul, iar motorină se apropie de 9 lei. În ultimele zile, cotația barilului de petrol a scăzut până la cel mai redus nivel din ultimele trei luni. Este de așteptat ca ieftinirile să se regăsească la pompe abia după 2-6 luni, în funcție de contractele de achiziție semnate de producători și de distribuitori.

Reamintim că o parte din scumpirile de la pompă se datorează și unei monede naționale mai slabe. La începutul acestui an, de exemplu, cotația față de moneda americană era de 4,35 lei per dolar SUA, față de aproximativ 4,5 lei per dolar american în perioada recentă.

Specialiștii vorbesc de o stabilizare a cotațiilor internaționale și de posibile noi reduceri, pe măsură ce traficul din strâmtoarea Ormuz va reveni la normal, în urma acordului de pace între Statele Unite și Iran.

Marți, Iranul a anunțat că va lua măsuri pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, imediat ce va fi semnat un acord provizoriu cu SUA pentru încetarea războiului și i se va permite să-și vândă petrolul fără restricții, potrivit unor copii apărute în presă ale unui acord.

Cotațiile petrolului au scăzut luni cu peste 5%, după anunţarea acordului. Petrolul Brent (de referință mai ales pentru piața europeană) a coborât la aproximativ 82 dolari pe baril, iar petrolul american WTI (bursa de mărfuri din New York, de referință pentru SUA) la circa 80 de dolari pe baril, cel mai redus nivel din martie.

Cu toate acestea, specialiştii spun că piaţa reacţionează prea optimist şi subestimează dificultăţile care urmează.

SUA și Israelul au intrat în război pe 28 februarie, în parte pentru a împiedica Iranul să obțină vreodată o armă nucleară - deși obiectivele președintelui american Donald Trump în acest conflict s-au schimbat în repetate rânduri.

Acordul provizoriu pune capăt războiului înainte ca acest obiectiv să fie atins - deschizând în schimb o perioadă de două luni pentru negocieri nucleare - și pare să ofere Iranului mai multe beneficii imediate, în schimbul a foarte puțin.