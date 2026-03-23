Deși încă detalii concrete ale modului în care măsurile de criză ar urma să se aplice, informațiile oferite de Guvern permit o serie de estimări legate de impactul acestora.

O analiză făcută de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, arată că plafonarea marjelor și reducerea cantității de biocarburant ar putea duce la o scădere a prețurilor la motorină cu aproximativ 5%. În termeni reali, asta ar duce la o scădere de 50 de bani a prețului mediu, de la 9,91 lei/l la 9,41 lei/l.

„Marja comercială în momentul de față la motorină este de cca. 9%, ponderea costului aditivării motorinei este de 2-3%, reducerea la jumătate a acestora ar însemna o reducere a prețului de 5%, adică vom avea astăzi un preț mediu la motorina standard de 9,41 lei/l cu TVA inclus nu de 9,91 lei/l. La sfârșitul săptămânii viitoare vom avea în schimb la motorină prețul de astăzi”, explică Dumitru Chisăliță.

Executivul precizează că, pe durata situaţiei de criză, „vor fi instituite măsuri de protecţie aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanţele care au determinat instituirea situaţiei de criză”.

„Adaosul comercial pentru benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora va fi limitat pe întregul lanţ de activitate economică. Exportul şi/sau livrările intracomunitare de benzină şi motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi al Ministerului Energiei”, mai arată Guvernul.

De asemenea, pe durata situaţiei de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea preţului final.

În plus, ministerele Finanţelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenţei, vor monitoriza permanent piaţa şi vor evalua orice alte măsuri care se impun.