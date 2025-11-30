Prețul argintului marchează maxime istorice în 2025. „Metalul Diavolului” își continuă ascensiunea și datorită cererii Indiei

Stiri Economice
30-11-2025 | 07:33
Argint
Getty Images

Argintul, supranumit ”Metalul Diavolului” din cauza volatilităţii sale, a atins maxime record în 2025 şi, potrivit analiştilor, are în continuare potenţial de creştere, în pofida unui deficit sever de ofertă, relatează CNBC.

autor
Claudia Alionescu

Preţurile au urcat în octombrie la un vârf istoric de 54,47 dolari uncia, un salt de 71% faţă de anul anterior, înainte de o scurtă corecţie.

Cererea globală, de la investiţii la utilizări industriale, rămâne însă puternică, în timp ce oferta scade.

Unii traderi au fost nevoiţi chiar să transporte argintul cu avionul pentru a onora livrările, a declarat Paul Syms, director la Invesco.

El spune că dinamica actuală este diferită de marile creşteri din 1980 şi 2011, semnalând posibile noi creşteri.

Citește și
aur
Odată cu izbucnirea conflictului din Ucraina, prețul aurului a crescut. Un gram se apropie de 300 de lei

Creşterea din 2025 a fost alimentată de un mix rar: deficit global de ofertă, cerere industrială ridicată şi achiziţii masive în India, cel mai mare consumator mondial, unde argintul este preferat în rândul populaţiei rurale ca formă de economisire sigură.

În India, preţurile au atins un record de 170.415 rupii/kg pe 17 octombrie, un salt de 85% de la începutul anului, amplificat de sezonul agricol, festivalul Diwali şi taxe americane de 35% pe metale, care au redus livrările.

În acelaşi timp, rezervele din Londra, sursa tradiţională a Indiei, s-au prăbuşit.

Stocurile LBMA (London Bullion Market Association) au scăzut de la peste 31.000 de tone în 2022 la doar 22.126 tone în martie 2025, cel mai scăzut nivel din ultimii ani.

Costurile de împrumut ale metalului au explodat: dobânzi anuale de până la 200% pentru împrumuturi overnight.

Oferta globală rămâne critică, pe fondul scăderii producţiei miniere din America Latină şi al exploziei cererii industriale generate de tranziţia energetică.

Argintul este esenţial în panouri solare, electronice, inteligenţă artificială şi vehicule electrice — un vehicul electric standard conţine 25–50 g, iar noile baterii pe bază de argint ar putea necesita până la 1 kg per vehicul.

”Argintul traversează graniţa dintre metalul preţios şi cel industrial. Iar într-o lume electrificată, cererea va continua să crească”, spune Syms.

Analiştii consideră că, în acest context, preţul argintului are în continuare spaţiu substanţial de apreciere în anii următori.

Reacția unei tinere din Brazilia la repetițiile paradei de Ziua Națională. „Limba română e superbă”

Sursa: News.ro

Etichete: pret, argint, cerere, maxime,

Dată publicare: 30-11-2025 07:33

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Bijuterie de aur de 24 de karate, descoperită în câmp. S-a dovedit a fi a lui Henric al VIII-lea și se vinde la un preț uriaș
Stiri externe
Bijuterie de aur de 24 de karate, descoperită în câmp. S-a dovedit a fi a lui Henric al VIII-lea și se vinde la un preț uriaș

British Museum din Londra vrea să strângă 3,5 milioane de lire sterline pentru a cumpăra un pandantiv care i-a aparținut lui Henric al VIII-lea, probabil cel mai faimos rege al Angliei.  

Odată cu izbucnirea conflictului din Ucraina, prețul aurului a crescut. Un gram se apropie de 300 de lei
Stiri actuale
Odată cu izbucnirea conflictului din Ucraina, prețul aurului a crescut. Un gram se apropie de 300 de lei

Evoluția prețului este influențată și de cererea mare în rândul românilor care cumpără aur sub formă de monede de câteva grame sau chiar de lingouri de sute de grame.

Efectul Trump. Pretul aurului a inregistrat cea mai mare crestere dupa Brexit
Alegeri SUA
Efectul Trump. Pretul aurului a inregistrat cea mai mare crestere dupa Brexit

Cotatia aurului a crescut miercuri cu aproape 5%, pe masura ce investitorii cauta valori de refugiu ingrijorati de posibilitatea unei victorii a lui Donald Trump la alegerile prezidentiale din SUA, transmite Reuters.

Recomandări
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei
Stiri externe
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei

O delegație ucraineană este în drum spre Statele Unite pentru a discuta ultimele detalii ale planului comun de pace. Iar Steve Witkoff, emisarul pentru Rusia al lui Donald Trump, se îndreaptă spre Kremlin pentru întâlnirea cu Vladimir Putin.

30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni

Retrospectiva celor 30 de ani de știri PRO TV a ajuns deja în vremurile recente, care ne sunt încă vii în memorie.

Rechemare tehnică fără precedent în istoria Airbus. Ce fel de update de software a paralizat traficul aerian global
Stiri actuale
Rechemare tehnică fără precedent în istoria Airbus. Ce fel de update de software a paralizat traficul aerian global

6.500 de aeronave Airbus A320 au fost oprite la sol pentru o actualizare urgentă de software. Iar asta a dus la un val de anulări de zboruri și întârzieri, noaptea trecută, în traficul aerian mondial.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Noiembrie 2025

30:17

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Olivia Addams la întrebarea mesei rotunde

43:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28