Prețul argintului marchează maxime istorice în 2025. „Metalul Diavolului” își continuă ascensiunea și datorită cererii Indiei

Argintul, supranumit ”Metalul Diavolului” din cauza volatilităţii sale, a atins maxime record în 2025 şi, potrivit analiştilor, are în continuare potenţial de creştere, în pofida unui deficit sever de ofertă, relatează CNBC.

Preţurile au urcat în octombrie la un vârf istoric de 54,47 dolari uncia, un salt de 71% faţă de anul anterior, înainte de o scurtă corecţie.

Cererea globală, de la investiţii la utilizări industriale, rămâne însă puternică, în timp ce oferta scade.

Unii traderi au fost nevoiţi chiar să transporte argintul cu avionul pentru a onora livrările, a declarat Paul Syms, director la Invesco.

El spune că dinamica actuală este diferită de marile creşteri din 1980 şi 2011, semnalând posibile noi creşteri.

Creşterea din 2025 a fost alimentată de un mix rar: deficit global de ofertă, cerere industrială ridicată şi achiziţii masive în India, cel mai mare consumator mondial, unde argintul este preferat în rândul populaţiei rurale ca formă de economisire sigură.

În India, preţurile au atins un record de 170.415 rupii/kg pe 17 octombrie, un salt de 85% de la începutul anului, amplificat de sezonul agricol, festivalul Diwali şi taxe americane de 35% pe metale, care au redus livrările.

În acelaşi timp, rezervele din Londra, sursa tradiţională a Indiei, s-au prăbuşit.

Stocurile LBMA (London Bullion Market Association) au scăzut de la peste 31.000 de tone în 2022 la doar 22.126 tone în martie 2025, cel mai scăzut nivel din ultimii ani.

Costurile de împrumut ale metalului au explodat: dobânzi anuale de până la 200% pentru împrumuturi overnight.

Oferta globală rămâne critică, pe fondul scăderii producţiei miniere din America Latină şi al exploziei cererii industriale generate de tranziţia energetică.

Argintul este esenţial în panouri solare, electronice, inteligenţă artificială şi vehicule electrice — un vehicul electric standard conţine 25–50 g, iar noile baterii pe bază de argint ar putea necesita până la 1 kg per vehicul.

”Argintul traversează graniţa dintre metalul preţios şi cel industrial. Iar într-o lume electrificată, cererea va continua să crească”, spune Syms.

Analiştii consideră că, în acest context, preţul argintului are în continuare spaţiu substanţial de apreciere în anii următori.

