"Pentru că ajungem într-o zonă sau ne apropiem de o zonă de platou şi deja vedem unde s-au oprit preţurile, pe de o parte, ne propunem ca analizând piaţa acolo unde este posibil să intervenim. Aveam posibilitatea de a interveni pe taxele care sunt asociate combustibililor - sau taxa pe valoare adăugată sau acciza - aici analizând plusurile şi minusurile, pentru a evita o procedură de infringement cu Comisia, pentru că dacă intervii pe TVA, ai o astfel de procedură, noi fiind într-un deficit excesiv şi neputând, deci, opera pe anumite reduceri de taxe, (...) am luat decizia să intervenim pe componenta de acciză. Deci vom reduce în perioada următoare valoarea accizei din preţul combustibilului, în aşa fel încât să ajutăm în felul acesta cumpărătorii pentru a cumpăra un combustibil mai ieftin. În primul rând ne vom concentra pe motorină", a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi24.

Premierul a explicat că majorările de preţ au fost cele mai mari la motorină.

"Aici au fost creşterile cele mai mari şi peste 70% din consumul de combustibil din România îl reprezintă motorina. Acţionând pe această zonă, acţionând în etapă pe această zonă, e un impact la două treimi dintre cei care folosesc maşinile în România. (...) Aceasta este ipoteza la care lucrăm. (...) Dacă vrem să avem un efect, trebuie să intervenim acolo unde efectul este maxim şi are un impact asupra unui număr important de cetăţeni", a spus Bolojan.

Cum va funcționa măsura

El a detaliat şi modul în care ar urma să funcţioneze măsura.

"Lucrăm la una sau două ipoteze de lucru care vor fi prezentate zilele următoare. În aşa fel încât, pe de o parte, să avem impactul maxim în piaţă, dar, pe de altă parte, să ţinem cont şi de posibilităţile pe care le avem, pentru că toate aceste reduceri înseamnă implicit o cheltuială pe care o plăteşte bugetul de stat, iar ceea ce am încasat, de exemplu, din taxa pe valoarea adăugată suplimentar, în cursul unii martie, de exemplu, ca urmare a creşterii de preţuri, s-a direcţionat, practic, către subvenţia pentru transportatori, pentru agricultori. Din nou, această intervenţie pe care o facem trebuie să fie sustenabilă şi să fie acoperită de resurse de la bugetul de stat", a explicat premierul.

Bolojan a precizat că în zilele următoare Guvernul va anunţa exact nivelul reducerii şi a adăugat că şi companiile din sectorul carburanţilor vor contribui la finanţarea măsurii.

"Avem un anumit specific al pieţei româneşti, în care avem companii care extrag ţiţei din România, rafinează ţiţei în România, distribuie ţiţeiul şi îl vând, sigur, la staţie. Avem companii care nu extrag ţiţei din România, care doar rafinează în România, cum este Rompetrol-KazMunayGas, de exemplu, şi care, sigur, continuă lanţul. Avem companii care nu rafinează în România, rafinează în alte ţări şi aduc ţiţeiul, adică, aduc produsele rafinate în România, sau avem companii care, pur şi simplu, cumpără de pe piaţă şi revând. Toţi aceşti actori au marje de profit diferite, au situaţii diferite, dar cei care sunt în situaţia în care exploatând ţiţei românesc sau având un lanţ în spate care le permite să aibă nişte profituri excepţionale, ca urmare a acestei situaţii de criză, trebuie să participe cu o parte, cu cea mai mare parte din aceste profituri excepţionale, la un fond de solidaritate, în aşa fel încât din acest fond de solidaritate să putem finanţa ieftinirile", a explicat Bolojan.

El a adăugat că Ministerul Finanţelor lucrează la detaliile tehnice şi financiare, astfel încât măsura să fie aplicabilă şi sustenabilă.

"Şi asta se va face după consultarea tuturor celor implicaţi, pentru ca la finalul acestei săptămâni să o putem adopta în aşa fel încât de săptămâna viitoare să intre în vigoare", a declarat Bolojan.

Premierul a exclus posibilitatea apariţiei unei penurii de carburanţi.

"Aceasta este o situaţie excepţională, care se aplică limitat, exclusiv pentru această perioadă, şi nu afectează companiile care au lanţurile parţiale. Deci, în condiţiile în care doar cumperi motorină de pe piaţa internaţională şi o vinzi pe piaţa românească, nu generezi un profit excepţional, pentru că trebuie să o cumperi la cotaţiile noi, care sunt generate de războiul din Iran", a afirmat Bolojan.