Premier Energy își crește portofoliul de energie verde prin achiziția unui parc eolian de 158 MW în Ungaria

Premier Energy Group, unul dintre jucătorii importanți pe piața de energie din Europa de Sud-Est, anunță semnarea unui acord prin care preia 51% din capitalul și controlul Iberdrola Renovables Magyarország KFT, de la Iberdrola Renovables Internacional S.A

Prin această tranzacție, Grupul adaugă în portofoliu un parc eolian cu o capacitate instalată de 158 MW, marcând un pas important în strategia de extindere regională și consolidându-și statutul de companie integrată și dinamică în sectorul energetic din Europa Centrală și de Sud-Est.

José Garza, CEO al Premier Energy Group, a declarat: „Această achiziție adaugă un activ de referință platformei noastre de producție de energie regenerabilă și reprezintă un nou pas important către construirea unui adevărat lider regional integrat în domeniul energiei. Ungaria este o piață cu fundamente solide, situată în inima Europei, iar acest portofoliu ne oferă atât dimensiunea, cât și credibilitatea necesare pentru a ne extinde prezența. Parcurile eoliene achiziționate reprezintă aproximativ jumătate din capacitatea totală eoliană operațională a țării și circa un sfert din capacitatea cumulată a Ungariei, Slovaciei și Cehiei. Această tranzacție constituie o oportunitate excelentă de a intra pe această piață pentru a urmări noi oportunități de investiție în regiune. Investiția va duce platforma noastră de producție de energie electrică regenerabilă din România, Ungaria și Republica Moldova la peste 500 MW de capacitate de producție deținută, incluzând capacitățile aflate în prezent în faza de construcție. Având această dimensiune, suntem bine poziționați să continuăm să creștem prin investiții disciplinate care conduc la creșterea eficienței și a valorii pe termen lung pentru acționarii noștri și sprijină tranziția energetică a regiunii.”

Pentru Premier Energy, această achiziție marchează prima investiție semnificativă în producția de energie electrică dincolo de piețele sale tradiționale, România și Republica Moldova, și deschide drumul către o extindere sustenabilă pe piața din Ungaria – o țară cu fundamente economice solide și un rol strategic în Europa Centrală.

Tranzacția vizează preluarea a 79 de turbine eoliene Gamesa, cu o capacitate instalată cumulată de 158 MW, care produc anual aproximativ 300.000 MWh de energie electrică. Unitățile sunt localizate în două situri din nord-vestul Ungariei, într-o regiune recunoscută ca una dintre cele mai favorabile pentru exploatarea resurselor eoliene din Europa Centrală, datorită curenților constanți generați de coridorul dintre Alpi și Carpații Mici.

Activele au fost dezvoltate și operate de Iberdrola, unul dintre liderii globali în domeniul energiei regenerabile, și au beneficiat constant de mentenanță la standarde tehnice ridicate. Aceasta este a doua tranzacție realizată de Premier Energy cu Iberdrola, după achiziția, în 2024, a parcului eolian Mihai Viteazu (80 MW), situat în județul Constanța, România.

Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group, a adăugat: „Această investiție subliniază încă o dată strategia noastră de a fi selectivi în achiziționarea centralelor de producție de energie regenerabilă de înaltă calitate în întreaga regiune. Suntem încântați să colaborăm cu iG TECH CC, care aduce acestei investiții o expertiză locală solidă. Am conceput o structură de finanțare care echilibrează crearea de valoare pe termen lung cu prudența, asigurând totodată flexibilitatea Premier Energy de a urmări în continuare oportunități care pot spori valoarea pentru acționari la nivelul regiunii. În mod esențial, parcurile eoliene din Ungaria ne oferă imediat o dimensiune semnificativă într-o piață nouă, diversifică sursele noastre de producție de energie electrică și deschid noi direcții de creștere și parteneriate locale pe termen lung. Asemenea achizițiilor anterioare, ne-am concentrat nu doar pe obținerea unor condiții favorabile, ci și pe integrarea lină a tranzacției în platforma noastră extinsă de producție de energie electrică regenerabilă.”

Prețul de achiziție stabilit pentru Iberdrola Renovables Magyarország KFT este de 128 milioane de euro pentru întreaga companie, cu aplicarea unui mecanism de tip lockbox începând cu 1 ianuarie 2025. În acest context, Premier Energy va achita suma corespunzătoare participației de 51% pe care o preia, în timp ce restul acțiunilor vor fi deținute de iG TECH CC, un important grup de investiții local.

Finalizarea tranzacției este estimată pentru sfârșitul anului 2025 sau începutul anului 2026 și este condiționată de obținerea aprobărilor de reglementare necesare. Achiziția va fi susținută printr-un pachet de finanțare angajat, în valoare de 90 milioane de euro, asigurat de Vista Bank și Optima Bank (Grecia), în calitate de Aranjori Principali Mandatați și Împrumutători Inițiali.

