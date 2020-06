ONG-urile primesc din ce în ce mai puțini bani din redirecționarea impozitului pe venit

Doar o treime dintre angajaţi au ales să susţină o cauză socială şi să direcţioneze două, respectiv 3,5 procente din impozitul pe venit anul trecut.

Asta în condiţiile în care multe ONG-uri se bazează pe această sursă de finanţare ca să-şi suțină proiectele legate de mortalitate infantilă sau să achite terapiile pentru copii cu autism. Ministerul Finanţelor a scăzut anul trecut impozitul pe venit şi odată cu el s-au redus şi sumele direcţionate spre organizaţiile guvernamentale care au făcut presiuni pentru creşterea procentului la 3,5%. Aşa au apărut mai multe formulare şi odată cu ele şi confuzia celor care n-au mai ştiut ce şi cum să completeze.

Părinţii copiilor cu autism reuşesc să achite terapia pentru cei mici doar cu ajutorul prietenilor, pe care îi conving să completeze formularul 230.

Ana Dragu conduce o asociaţie care ajută copiii cu autism, care în proporţie de 60% se finanţează din sumele provenite din formularul 230. Se teme că anul acesta sumele strânse vor scădea simţitor din cauza pandemiei, dar mai ales a autorităţilor care au bulversat cetăţenii cu 3 tipuri de formulare.

Ana Dragu fondator centrul 'Micul prinț': ”Cel mai dureros este faptul că organizaţii cum este şi a noastră, supravieţuim exact din formularele 230, nebeneficiiand de suport de la guvern în nici un fel. Anul acesta nu avem o situaţie finală, însă cred că undeva 40-50% faţă de valoarea de anul trecut”.

Camelia Deac plăteşte pentru terapia fiului 5000 de lei pe lună, iar sumele strânse prin formular o ajutau în anii trecuţi. Acum nu crede că va reuşi să adune banii necesari.

Camelia Deac, mamă: ”Primul lucru care ne a încurcat foarte mult a fost că s a schimbat de trei ori formularul, în al doilea rând, pandemia, plus că la soţul la serviciu, pentru că el aduna cele mai multe formulare, peste o mie de angajaţi au fost daţi în şomaj. În prezent am adunat trei sute şi ceva faţă de anul trecut când am avut şapte sute de formulare, deci undeva la 40%”.

Până anul trecut oamenii directonau 2% din impozit, dar procentul s-a modificat după ce ONG-urile au atras atenţia că sumele se diminuează odată cu scăderea impozitului pe venit de la 16 la 10%. De aici şi până la un haos generalizat n-a fost decât un pas.

În ianuarie oamenii au completat un formular care prevedea direcţionarea a două procente din impozitul pe venit pentru perioada ianuarie-martie. În aprilie Guvernul decide că toate ONG-urile să primească 3,5% nu doar cele care prestează servicii sociale cum era anul trecut, aşa că formularul se modifică iar, pentru ca în aprilie să apară al treilea care le contopea pe cele două. Oamenii au fost bulversaţi aşa că mulţi au renunat şi au preferat să lase banii statului, cum au făcut şi anul trecut când doar o treime au trimis formularul la ANAF.

Organizaţia Salvaţi Copiii a dotat până acum 96 de spitale cu 630 de echipamente moderne cu care au fost salvaţi şaptezeci şi două de mii de nou născuţi, reuşind să scadă mortalitalitatea infantilă de la 11 la 6 la mie.

Gabriela Alexandrescu Preşedintele Asociaţiei Salvaţi Copiii: ”Cam 30% dintre sumele pentru dotarea maternităţilor provine din această sumă”.

Şi Organizaţia Hospice Casa Speranţei care îngrijeşte pacienţi cu boli în stadii terminale, le cere oamenilor să se implice şi să doneze câteva procente din impozitul pe venit. Donatorii trebuie să completeze formularul 230 cu datele personale şi să îl trimită la administraţia financiară, până pe 30 iunie.