Compania anticipează că scumpirea energiei va contrabalansa și impactul măsurilor temporare de reglementare introduse în România și Austria, transmite Reuters, citat de News.ro.

OMV a anunţat joi că se aşteaptă ca preţurile mai ridicate ale energiei să compenseze scăderea volumelor de vânzări cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Companiile petroliere au beneficiat de volatilitatea accentuată a pieţei energetice, după ce conflictul dintre SUA, Israel şi Iran a provocat fluctuaţii puternice ale preţurilor petrolului şi gazelor naturale.

Grupul cu sediul la Viena a înregistrat în trimestrul al doilea un preţ mediu al gazelor naturale cu 21,5% mai mare decât în primul trimestru. Totodată, preţul mediu realizat pentru petrolul brut a crescut la 97,80 dolari pe baril, de la 72,30 dolari în perioada ianuarie-martie.

OMV estimează că un mix de producţie mai favorabil şi un grad mai ridicat de utilizare a rafinăriilor vor compensa efectele negative generate de creşterea preţului petrolului şi de măsurile temporare de reglementare adoptate în România şi Austria.

În Austria, guvernul a introdus, ca răspuns la scumpirea petrolului provocată de războiul cu Iranul, reguli prin care veniturile suplimentare din TVA rezultate din majorarea preţurilor la carburanţi vor fi returnate consumatorilor prin reducerea taxelor la combustibili. Totodată, au fost plafonate marjele comerciale ale distribuitorilor, inclusiv cele ale OMV.

În luna aprilie, compania şi-a revizuit în creştere estimările privind preţurile energiei pentru 2026, anticipând un preţ al petrolului Brent cuprins între 85 şi 95 de dolari pe baril, în ipoteza redeschiderii Strâmtorii Ormuz până la sfârşitul lunii iunie.