Oficialul BNR recunoaşte, însă, că ţara noastră se află într-un moment dificil, în prezent, în contextul riscului de retrogradare a ratingului la junk.

"Sectorul bancar din România este bine organizat, capitalizat, eficient şi poate să sprijine economia reală, jucând un rol important în susţinerea datoriei statului", a declarat, joi, Virgil Dăscălescu, BNR - Şef Serviciu, Direcţia Stabilitate la o conferinţă organizată de Revista Piaţa Financiară la ASE Bucureşti.

Oficialul din BNR a menţionat evoluţia pozitivă a sectorului din ultimele două decenii, lucru la care a contribuit şi încrederea în sistemul bancar, care a devenit profitabil.

"Evoluţia pozitivă este bazată pe încredere. E normal să ai profit, un sector bancar profitabil este un sector bancar rezilient şi care poate îndeplini funcţiile de bază, nu doar să supravieţuiască", a declarat Dăscălescu.

Acesta spune că, la acest moment profitabilitatea sistemului bancar se datorează unei bune gestiuni a riscului de credit, creşterii eficienţei operaţionale, precum şi eforturilor pentru digitalizare.

Oficial BNR: ”România se află într-un moment dificil”

Dăscălescu avertizează, însă, că trecerea României în "junk" ar avea efecte nedorite pentru întreaga economie.

"România se află într-un moment dificil, iar o eventuală deteriorare a ratingului ar duce la creşterea costurilor de finanţare, care s-ar putea restrânge peste întreaga economie", a atras atenţia oficialul din BNR.

Agenţia de rating Moody's a avertizat, săptămâna trecută, că incertitudinea politică poate afecta consolidarea fiscală, a precizat recent Ministerul Finanţelor. "Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de ţară. Am mai fost într-un punct vulnerabil şi am reuşit, prin măsuri dificile şi printr-o direcţie fiscală responsabilă, să evităm un scenariu foarte periculos pentru România. Linia responsabilităţii trebuie păstrată", a declarat ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

Moody's a atras atenţia, într-un comentariu publicat vinerea trecută, că incertitudinea politică prelungită şi lipsa unei majorităţi parlamentare funcţionale pot pune presiune pe procesul de consolidare fiscală şi pe implementarea reformelor asumate de România.