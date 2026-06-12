Inflația anuală a ajuns la 10,9%, arată datele INS, din nou în creștere, la fel ca în ultimele luni. Se văd efectele în lanț ale scumpirii carburanților, dar și creșterile de taxe. Sunt scumpiri la toate categoriile.

Dintre alimente, cel mai mult s-a scumpit cafeaua, cu 21%, ouăle, cu 14%, și la fel și carnea de vită. Au fost și scăderi de prețuri la câteva produse, cum ar fi cartofii sau făina.

Dintre produsele nealimentare, în topul scumpirilor este energia electrică, mai scumpă cu 55% față de acum un an. Vedem încă efectele eliminării schemei de sprijin pentru facturi.

Și benzina și motorina au avut creșteri mari de prețuri, de peste 30%, față de luna mai a anului trecut, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.

Serviciile au înregistrat însă cele mai mari creșteri de prețuri. Aici apar în top chiriile. Este important de menționat că această majorare vine după ce Guvernul a actualizat prețurile după mulți ani de zile pentru locuințele de stat.

Potrivit prognozei BNR, ne putem aștepta ca, după aceste creșteri de prețuri, inflația să coboare în a doua parte a anului. Ar urma să scadă la jumătate, până la finalul anului 2026.