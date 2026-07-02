BNR pune în circulație o monedă din argint de 10 lei dedicată aniversării a 150 de ani ai Crucii Roșii Române | FOTO

Reversul monedei redă emblema de Cruce Roşie în prim-plan şi, în fundal, scene ilustrând activitatea Crucii Roşii Române din diferiţi ani, inscripţia circulară „SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA - 150 DE ANI DE LA INFIINTARE” şi anul de înfiinţare „1876”.

Aversul monedei prezintă un detaliu al clădirii Spitalului Colţea, primul sediu al Crucii Roşii Române, inscripţia "ROMANIA" în arc de cerc, valoarea nominală "10 LEI", stema României şi anul de emisiune "2026".

Conform unui comunicat al BNR, monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul aprobat pentru moneda din argint este de 500 de piese. Preţul de vânzare pentru moneda din argint este 1.100,00 lei, inclusiv TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate. Monedele din argint cu tema Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - 150 de ani de la înfiinţare au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.