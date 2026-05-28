Numărul celor interesați de astfel de monede în ediție limitată a crescut în România, în special pentru cele din aur. De altfel, atât prețul aurului, cât și cel al argintului au crescut substanțial în ultimii ani.

Primele monede le-a primit chiar Nadia Comăneci, de la guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu.

Nadia Comăneci: „Băiatul meu colecționează monede, deci îți dai seama ce bucuros va fi când voi ajunge acasă și îi arăt aceste monede”.

Reporter: „Unde vor sta aceste monede?”

Nadia Comăneci: „Le expun, dar după aceea le pun în seif, lângă medaliile olimpice”.

Moneda din aur, cu valoarea nominală de 100 de lei, arată imaginea Nadiei Comăneci la finalul exercițiului notat pentru prima dată în istorie cu 10. Pe verso, apare 1.0 - cum a afișat atunci tabela de marcaj, neadaptată atunci pentru un exercițiu perfect.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: „Uitați-o, ce zbor. A la Brâncuși, pasărea măiastră. Asta trebuie să rămână și asta am pus și noi pe moneda noastră”.

Cele trei monede sunt din aur, argint și tombac. Pot fi cumpărate de oricine, de la sucursalele regionale ale BNR, cu prețuri de la 280 de lei, pentru cea din tombac, până la 7.800 de lei, pentru cea din aur. În total, sunt doar 200 de piese din aur, ceea ce le-ar putea crește valoarea în timp.

Cristian Popa, BNR: „Cu siguranță, achiziția de monede comemorative numismatice are și o componentă investițională, mai ales atunci când vorbim de monede din metale rare, din aur, argint. Sunt rare, Banca Națională le emite în tiraj limitat și mai sunt și frumoase pe deasupra”.

De altfel, interesul pentru aur a crescut mult în ultimii ani, la nivel global. În perioade nesigure, cu inflație sau războaie, cum am avut în ultimii ani, băncile centrale și investitorii, în general, s-au îndreptat mai mult către metale prețioase, considerate mai puțin riscante, fie că vorbim de monede, lingouri sau chiar un fond listat la bursă care urmărește prețul aurului.

Dacă în urmă cu trei ani prețul pe uncie era sub 2.000 de dolari, acum a ajuns la 4.400 de dolari. Așa cum vedem, au existat și perioade în care prețul aurului a scăzut, ceea ce înseamnă că există și riscuri, ca la orice investiție.